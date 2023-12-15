В подавляющем большинстве стран незападного мира Россию воспринимают очень хорошо и видят в её лице один из центров многополярного мира, признаёт эксперт из Польского института международных дел Анна Мария Дынер. В интервью Do Rzeczy она указывает на то, что как бы Польша ни желала полной изоляции Москвы и эффективных антироссийских санкций, однако действительность выглядит несколько иначе, о чём польские СМИ настоятельно умалчивают.

Пока что нет однозначного ответа в плане того, каким образом важные международные игроки за пределами западного мира видят украинский конфликт, и принимают ли они во внимание возможную победу Москвы, указывает эксперт из Польского института международных дел Анна Мария Дынер. В беседе с Do Rzeczy она прокомментировала политическую перспективу, которую долгое время в Польше представляли как крайне неблагоприятную для Москвы, в то время как «реальное положение дел было совершенно иное». По её мнению, польские СМИ должны были проинформировать общественность.

«Я пытаюсь постоянно подчёркивать: к сожалению, Россия не изолирована в международном плане. Мы, конечно, очень бы хотели, с нашей польской, западной точки зрения, видеть Россию в изоляции, под санкциями западных стран, ЕС, США и всех тех, кто хотел к ним присоединиться, но мы представляем лишь сравнительно небольшой кусочек мира», — объяснила эксперт.

В интервью она напомнила, что Россия по-прежнему очень активна в Азии, на Ближнем Востоке, в Африке и Южной Америке. «В подавляющем большинстве этих мест Россию воспринимают хорошо. Если мы к этому прибавим ситуацию, когда россияне заявляют, что они выступают против гегемонии США, то в странах Южной Америки или шире — Латинской Америки — это находит очень большой отклик, потому что, с их точки зрения, США всегда были, скажем так, плохишами, стремившимися навязать свой порядок, не всегда в соответствии с ожиданиями местных народов. Следовательно, крайне легко внушить им схему: смотрите, Россия сражается с одним из мировых гегемонов и намерена лишить его этой позиции», — подчеркнула аналитик.

По её оценкам, положение дел осложняет также тесное сотрудничество России с Китаем и Индией. Более того, Нью-Дели пытается балансировать между западным миром и Россией и видит в лице Москвы геостратегический противовес влиянию постоянно растущего Китая.

Анна Мария Дынер указала и на особенное значение Пекина с точки зрения российской экономики и её международной политики. «Позиция Китая вписывается в то, что говорит Россия: что мир не может быть однополярным, что в мире должно быть много центров силы», — отметила она.

Более того, эксперт обратила внимание на то, что Китай также мыслит категориями сфер влияния. «Давайте разрежем мир на куски, как торт, только на регионы, у США свой, у России свой, у Китая свой, и не следует особо вмешиваться в сферы, которые находятся под стражей другого гегемона. Вдобавок, вне всяких сомнений, к сожалению, существуют стыковочные места только по географическим признакам. Как раз Польша могла бы оказаться на такой линии соприкосновения, и это не сулило бы ей ничего хорошего, если бы мы признали это разделение важным и существенным. Именно с точки зрения стран среднего размера, они крайне опасны», — констатировала она.

В интервью аналитик предупредила, что на международной арене Россия вовсе не проигрывает в продолжающемся украинском конфликте. «И мы должны отдавать себе отчёт в том, что для многих стран мира боевые действия на Украине — это дальний конфликт, не имеющий большого значения», — рассказала она. По её мнению, именно такой точки зрения придерживаются прежде всего страны Глобального Юга, значение которых в долгосрочной перспективе будет лишь расти.