Der Spiegel: администрация Байдена может отменить вывод части войск США из ФРГ

Решение Дональда Трампа о выводе 12 тысяч американских военнослужащих с территории ФРГ может быть пересмотрено, пишет Der Spiegel. Кандидат на пост главы Пентагона Ллойд Остин заявил о том, что Джо Байден распорядился провести проверку американского военного присутствия за рубежом, отдельным пунктом которой станет вопрос о необходимости уменьшения контингента войск США в Германии.

Намерение Дональда Трампа о выводе 12 тыс. военных США с территории ФРГ многие критики расценили как чёткое послание, пишет Der Spiegel: Трамп решил наказать Германию за недостаточный финансовый вклад в НАТО.

Теперь же Трамп покидает пост президента США, уступая место Джо Байдену. Как отмечает издание, при Байдене решение о выводе части американских войск с немецкой территории может быть пересмотрено. Об этом уже заявил кандидат на пост главы Пентагона Ллойд Остин. Он рассказал, что Байден распорядился начать массовую проверку военного присутствия США за границей. «Я хочу, чтобы эта проверка также расследовала решение администрации Трампа о выводе определённого количества американских солдат с территории Германии», — приводит Der Spiegel слова Ллойда.

Издание напоминает, что Минобороны США объявило о выводе 12 тыс. солдат американской армии из Германии в конце июля 2020 года. Таким образом, контингент сокращался бы с нынешних 36 тыс. до 24 тыс. военных. Как отмечает Der Spiegel, это решение Трампа вызвало беспокойство не только в ФРГ, но и в рядах его собственной партии, обеспокоенной ослаблением трансатлантического альянса. Планы Трампа натолкнулись на сопротивление конгресса: в новом оборонном бюджете, принятом парламентом, допускалось снижение контингента войск США в ФРГ лишь до 34 500 военных.