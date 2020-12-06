FAZ: США вряд ли сократят свой контингент в ФРГ, но Берлину нельзя расслабляться

Ни республиканцы, ни демократы не поддерживали мнение Дональда Трампа о НАТО, высоко оценивая альянс и его важность для США, пишет Frankfurter Allgemeine. Именно поэтому сейчас Конгресс блокирует решение Трампа о частичном выводе войск США с территории ФРГ. Однако Берлину не стоит расслабляться, поскольку Вашингтон не собирается отказываться от темы повышения вклада своих союзников в НАТО.

Когда речь заходит о НАТО, республиканцы и демократы в США демонстрируют редкое для себя единство, пишет журналист Клаус-Дитер Франкенберг в своей статье для Frankfurter Allgemeine. Представители обеих партий считают альянс важным элементом интересов США и высоко ценят его.

Потому неудивительно, что обе палаты Конгресса блокируют решение Дональда Трампа о выводе 12 тыс. американских солдат с территории ФРГ, отмечает Франкенберг. «Радостно, что, по крайней мере, в Капитолии по-прежнему сохраняется стратегическое мышление. Потому что в Белом доме его сейчас нет», — пишет автор.

Причины частичного вывода войск США из Германии были надуманными, пишет Франкенберг. Поэтому сейчас Конгресс требует конкретных объяснений того, какие последствия это решение будет иметь для США, их союзников и для политики сдерживания. Как отмечает автор, в отношении запланированного Трампом вывода войск из Афганистана должна быть проведена такая же процедура.

Даже республиканцы выступают против ранних решений Трампа, пишет Франкенберг. Однако для Германии это отнюдь не повод расслабляться: как только речь вновь зайдёт о распределении расходов внутри НАТО, США сразу напомнят и ФРГ, и всем остальным своим партнёрам о взятых на себя обязательствах.