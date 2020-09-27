Bild: вместо вывода войск — солдаты США проводят в Баварии масштабные учения по защите границ НАТО

В Баварии проходят военные учения по защите границ НАТО, сообщает Bild. В них участвуют 4100 американских солдат вместе с войсками других стран. Манёвры должны стать символом и посланием для Москвы: «Мы здесь. Мы поддерживаем наших союзников». Цель многонациональных учений также заключается в том, чтобы лучше координировать совместные действия в случае войны.

В центре Баварии стреляют боевыми патронами. Тысячи американских солдат участвуют там в учениях по защите границ НАТО. При этом президент США Трамп вообще-то объявил о выводе войск из Германии. На прямой связи со мной главный репортёр Bild Максимилиан Кивель, который находится на учениях. Здравствуйте, Макс. Что же это за манёвры сегодня проходят?

МАКСИМИЛИАН КИВЕЛЬ, репортёр Bild: Доброе утро. Здесь в Хоэнфельсе тренируются 4100 американских солдат вместе с восьмью странами-союзниками. Происходящее здесь должно стать символом, посланием, которое должны услышать и в Москве: «Мы здесь. Мы поддерживаем наших союзников». Стоит отметить, что в то же время в России проходят гигантские по своему масштабу учения с участием 80 000 солдат. Это показывает в какой сложной геополитической ситуации всё это происходит.

То есть это не случайность, что оба манёвра проходят одновременно. Как всё там у вас сегодня проходит?

МАКСИМИЛИАН КИВЕЛЬ: Стоит отметить что эти учения проходят уже приблизительно две недели. Мы слышали, что солдаты, которые здесь сегодня находятся, нормально не спали уже 8 дней. Территория здесь огромная: тут есть леса, холмы. За нами находятся леса. Там заняли позиции американские и украинские солдаты. Эти войска выходят из леса и пытаются захватить деревню. Другие войска от них отстреливаются. Так проходят многонациональные учения, координируются совместные действия, чтобы в случае войны взаимодействие и совместная работа были хорошо налажены.

Вообще-то президент Трамп объявил о выводе войск. Теперь же всё выглядит совершенно иначе. Что произошло?

МАКСИМИЛИАН КИВЕЛЬ: Да, это хороший вопрос. Целый полк должен был быть переброшен из Баварии в США. Этот полк все ещё находится в Баварии. Это связано в том числе и с тем, что в США по-видимому пока ещё нет казармы, где можно было бы его разместить. Эскадрилью самолётов F16 собирались переправить из Рейнланд-Пфальца в Италию. Она тоже все ещё находится в Рейнланд-Пфальце. И, судя по слухам, всё это может затянуться ещё на месяцы, возможно, даже несколько лет. Посмотрим, что случится. Мы обязательно будем следить за развитием событий.

С нами был главный репортёр Bild Максимилиан Кивель. Большое вам спасибо.

Дата выхода в эфир 25 сентября 2020 года.