Foreign Affairs: США и Европа до сих пор нуждаются друг в друге

При Дональде Трампе трансатлантический альянс между Европой и США достиг своей низшей точки. Как пишет Foreign Affairs, Трамп оттолкнул от себя европейских лидеров, пробудил недоверие и поставил под сомнение ценность трансатлантических отношений, которые сегодня необходимы по обе стороны Атлантического океана. По мнению авторов материала, США и Европе нужно обновить старые международные институты, а также создать новые, чтобы возродить дух сотрудничества, который прежде был характерной чертой трансатлантических отношений.

В 1941 году президент США Франклин Рузвельт и премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль во время тайной встречи на борту корабля у берегов острова Ньюфаундленд сформулировали своё общее видение послевоенного мира в совместном заявлении, которое позже было названо Атлантической хартией. Эта хартия, в которой были изложены общие принципы, не только скрепила трансатлантический альянс, но и послужила основой для того миропорядка, который просуществовал более 70 лет. Однако, как пишет Foreign Affairs, сегодня при президентстве Дональда Трампа этот альянс достиг своей низшей точки.

Как пишут авторы материала, Трамп пригрозил вывести свою страну из НАТО и назвал Европу врагом. Некоторые европейские чиновники считают попытки администрации Трампа преуменьшить значение этого альянса чем-то нормальным. Они говорят о возвращении к прежним нормам, поясняя, что США возвращаются к изоляционизму, который был характерен для них до 1941 года, и что последние восемь десятилетий трансатлантического сотрудничества были скорее исключением из правила. Но по мнению авторов статьи, в данном случае исключением является именно Трамп.

«При прежних американских администрациях в трансатлантическом альянсе действительно наметился некоторый застой, но Трамп стал явной угрозой совершенно нового порядка для того партнёрства, которое увековечили Рузвельт и Черчилль. Действующий президент США оттолкнул от себя европейских лидеров, пробудил недоверие и поставил под сомнение ценность трансатлантических отношений», — пишут эксперты Foreign Affairs.

Но они считают, что трансатлантическое партнёрство всё ещё можно возродить, поскольку Соединённые Штаты и Европа до сих пор нуждаются друг в друге, а мир нуждается в активном и энергичном Западе, способном поддерживать глобальный порядок. И хотя некоторые учёные считают, что центр экономической и политической силы сместился, баланс материальных ресурсов всё ещё остаётся на стороне Запада, поскольку на долю Соединённых Штатов и Европы приходится почти половина мировой прибыли и почти половина мировых военных расходов.

Созданный для борьбы с СССР трансатлантический альянс остаётся незаменимой основой любого либерального порядка, способного действовать в интересах всего мира. Вместо того чтобы отказываться от трансатлантического альянса, Соединённым Штатам и Европе следует креативно подойти к вопросу своего общего будущего. Вместе ЕС и США должны вдохнуть в свои партнёрские отношения новую жизнь, подписав новое трансатлантическое соглашение и создав новый совет, — Атлантическую хартию XXI века, которая позволит противостоять не только текущим, но и будущим кризисам.

«В Атлантической хартии было изложено такое видение, которое привело к возникновению ООН, НАТО и Европейского союза. Сегодня Соединённым Штатам и Европе нужно скорректировать их видение и создать новые институты, чтобы отвечать требованиям современности», — уверены авторы материала.

По их мнению, одним из таких институтов должен стать Трансатлантический совет, который будет способствовать межправительственному сотрудничеству на уровне глав государств и министерств. Этот совет позволит наладить структурированные диалоги в конкретных сферах общих интересов, таких как ситуации в отдельных регионах или общественное здравоохранение. Этот совет будет курировать проведение саммитов между Соединёнными Штатами и Европой.

Чтобы предотвратить кризисы в будущем, этот совет может заняться разработкой совместной политики, направленной на решение таких проблем, как изменение климата, или оценкой глобальных тенденций. Под руководством этого совета или в соответствии с Соглашением о трансатлантическом стратегическом партнёрстве Соединённые Штаты и Европа смогут координировать свои стратегии в сферах, представляющих собой общий интерес, таких как Китай, Россия, экономическое развитие или киберпространство.

Как заключают авторы Foreign Affairs, в конечном счёте новые институты могут помочь возродить дух сотрудничества, который прежде был характерной чертой трансатлантических отношений.

«Прежде Соединённые Штаты и Европа практически инстинктивно опирались друг на друга. Теперь им придётся приложить усилия, чтобы восстановить эту свою «мышечную память». Не только Соединённые Штаты и Европа, но и либеральный порядок в целом требуют возобновления трансатлантического партнёрства», — подводят итог авторы материала.