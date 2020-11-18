FAZ: в НАТО с нетерпением ждут смены руководства в Вашингтоне

Новости о том, что США планируют форсированный вывод войск из Афганистана, сильно обеспокоили руководство НАТО, пишет журналист Клаус-Дитер Франкенберг. В своей статье для Frankfurter Allgemeine он отмечает, что в альянсе с нетерпением ждут смены власти в США, поскольку за четыре года Дональд Трамп показал, что ему безразличны последствия его действий и он глух к аргументам, приводимым руководством НАТО.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг редко употребляет откровенные выражения, особенно когда адресатом его слов является президент самой могущественной страны альянса, отмечает журналист Клаус-Дитер Франкенбергер в своей статье для Frankfurter Allgemeine. Однако после того, как стало известно о планах форсированного вывода американских войск из Афганистана, Столтенберг не стеснялся в выражениях: «Цена слишком раннего или нескоординированного вывода войск может быть очень высокой».

Как пишет автор, Столтенберг мог бы добавить, что Афганистан рискует вновь стать базой международного терроризма, что в стране может закрепиться «Исламское государство»*, что «Талибан»**, ведя переговоры с афганским правительством, старается выиграть время. Однако за четыре года своего правления Дональд Трамп показал, что не понимает этих аргументов.

Трамп обещал вывод американских войск с Ближнего Востока и из других регионов, пишет Франкенберг: ему всё равно, что станет со страной, где развернулась самая долгая война в американской истории. Кроме того, не исключено, что сейчас он просто хочет оставить своему преемнику как можно больше проблем. Резюмируя, Франкенберг отмечает, что большинство стран НАТО не случайно с нетерпением ждёт смены хозяина Белого дома.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

**«Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.