CNBC: генерал Ллойд Остин может стать первым темнокожим главой Пентагона

Избранный президент США Джо Байден намерен выдвинуть на пост министра обороны отставного генерала Ллойда Остина, который в случае утверждения на должность станет первым темнокожим главой Пентагона, передаёт CNBC. Однако отмечается, что добиться утверждения может быть непросто, так как конгресс должен сделать исключение для Остина, который находится в отставке менее необходимых семи лет.

Джо Байден решил выдвинуть отставного генерала Ллойда Остина на пост министра обороны. В статье в The Atlantic Байден назвал Остина «человеком, который нам нужен в данный момент», и «настоящим и проверенным солдатом и руководителем». В случае утверждения на пост Остин станет первым в американской истории темнокожим главой Пентагона.

Однако утверждение Остина на должность может оказаться непростым. По закону министром обороны может стать военный, который ушёл в отставку не менее семи лет назад. Это способ обеспечить гражданский контроль за военной сферой. Но генерал оставил военную службу всего четыре года назад, так что для Остина придётся делать исключение.

Это не будет первым подобным случаем. В 2017 году конгресс сделал исключение для первого министра обороны, назначенного президентом Трампом, Джима Мэттиса. Мэттис на момент назначения на пост был в отставке всего четыре года. Корреспондент NBC News Кристен Уэлкер с прямым включением из Вашингтона. Кристен, какова вероятность, что конгресс вновь сделает исключение?

КРИСТЕН УЭЛКЕР, корреспондент NBC News: Шеп, я полагаю, что пока это остаётся под вопросом по всем тем причинам, которые вы назвали. Сегодня ряд демократов, которые в 2017 году не поддержали решение сделать исключение для Мэттиса, уже заявили, что не станут голосовать за предоставление исключения для Остина.

Сенатор от Коннектикута Блюменталь сегодня сказал репортёрам следующее, цитирую: «Я считаю, что предоставление исключения из правила о семи годах в отставке нарушит основной принцип о наличии гражданского контроля над неучаствующей в политике армией». Сенатор Тестер также выразил скептицизм, дав понять, что не поддержит решение.

Это лишь два примера из числа всех демократов, кто заявил, что не уверен в том, что сможет поддержать предоставление исключения. И я подчеркну, Шеп, что речь идёт о демократах. Так что это серьёзная проблема для избранного президента Джо Байдена. Поэтому столь примечательно, что он написал этот материал для The Atlantic, который вы цитировали. Байден, очевидно, стремился опередить реакцию на своё решение, заранее ответить на критику в свой адрес.

Члены переходной команды Байдена отметили, что у избранного президента имеются давно сложившиеся отношения с Остином, которые начались ещё при администрации Обамы. Особое внимание уделяется тому, что в 2011 году он сыграл важную роль в выводе войск (из Ирака. — ИноТВ). Байден сравнил это с той работой, которая предстоит из-за кризиса, вызванного пандемией, в частности, с распространением вакцины.

У Остина большой опыт в военной сфере. В 2012 году генерал был первым темнокожим заместителем начальника штаба сухопутных войск, а также первым темнокожим, кто возглавил Центральное командование вооружённых сил. То есть он пользуется уважением обеих партий. Но, повторюсь, весьма непростой вопрос, будет ли он утверждён на должность и будет ли для него сделано исключение. Будущее покажет, Шеп.

Спасибо, Кристен.

Дата выхода в эфир 08 декабря 2020 года.