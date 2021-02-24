Das Erste: немецких солдат решили оставить в Афганистане до января 2022 года

ФРГ не намерена поспешно выводить немецкие войска из Афганистана, сообщает Das Erste. В соответствующем заключении немецкого правительства отмечается, что положение дел в Афганистане остаётся сложным и преждевременный вывод войск поставит под угрозу стабильность в регионе и весь достигнутый в последнее время прогресс. Отмечается, что Берлин намерен продлить миссию бундесвера на 10 месяцев, то есть до января 2022 года.

Время для вывода немецких войск из Афганистана пока ещё не пришло — именно так гласит основной посыл правительства ФРГ, пишет Das Erste. В правительственном заключении, составленном министром обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр и министром иностранных дел Хайко Маасом, говорится о том, что положение дел в Афганистане остаётся «затруднительным».

Также в немецком правительстве отметили, что мирные переговоры между афганским правительством и «Талибаном»* по-прежнему находятся в хрупком состоянии и им требуется больше времени. Следовательно, в ФРГ не намерены ставить эти переговоры под угрозу посредством преждевременного вывода войск.

Das Erste напоминает, что на прошлой неделе НАТО отложило решение по конкретной дате вывода войск с афганской территории. На данный момент в США выясняют, можно ли считать заключённый в прошлом году с исламистами договор выполненным или нет. Между тем, в Берлине осознают также и риски продления своей миссии в Афганистане. В частности, говорится о возможном росте опасности для немецких солдат, в случае если войска НАТО останутся в стране и после 30 апреля. Как напоминает издание, в этом случае «Талибан» пригрозил альянсу «масштабной войной».

Как пишет Das Erste, «большая коалиция» намерена продлить миссию бундесвера в Афганистане на 10 месяцев, то есть до января 2022 года. Максимальная численность контингента должна остаться прежней: 1300 человек. На данный момент в Афганистане находятся 1100 бойцов немецкой армии.

Как отмечает издание, очевидно, что в Берлине хотят связать окончательный вывод войск из Афганистана не с какой-то конкретной датой, а с положением дел в стране. В заключении правительства особо отмечено, что немедленный вывод войск поставит под угрозу не только стабильность во всём регионе, но и достигнутый в последние годы прогресс. Сообщается, что бундестаг сможет проголосовать о продлении миссии в Афганистане 22 марта.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.