Washington Post: Белый дом объявил о введении санкций против Белоруссии

Соединённые Штаты введут санкции против Белоруссии, государственных компаний и ключевых фигур правительства Лукашенко после инцидента с самолётом Ryanair, приводит The Washington Post заявление пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки. При этом администрация Байдена согласовывает действия с ЕС, чтобы точечно наказать ответственных за нарушение международных норм и поддержать стремление жителей Белоруссии к демократии.

В пятницу администрация Байдена объявила, что Соединённые Штаты введут санкции против Белоруссии после принуждения коммерческого рейса Ryanair к посадке для ареста находящегося на борту Романа Протасевича, сообщает The Washington Post.

В своём гневном заявлении Белый дом назвал инцидент 23 мая «прямым вызовом международным нормам». Как подчеркнула пресс-секретарь Джен Псаки, он произошёл во время «нарастающей волны репрессий … против стремлений жителей Белоруссии к демократии и правам человека».

По информации Белого дома, 3 июня США введут полные блокирующие санкции против девяти государственных компаний. Также администрация Байдена согласовывает свои действия с Евросоюзом и другими странами, чтобы разработать «список точечных санкций против ключевых членов» белорусского правительства.

В то же время, по словам Псаки, Минфин США работает над новым исполнительным указом, который расширит полномочия президента для введения санкций против отдельных представителей режима Лукашенко. Пресс-секретарь Белого дома указала, что Америка и её союзники принимают эти меры, чтобы «возложить ответственность за его действия на режим и продемонстрировать нашу поддержку стремлений жителей Белоруссии».

Как напоминает The Washington Post, остановка коммерческого рейса со 123 пассажирами вызвала возмущение и осуждение в международном сообществе. Ранее на этой неделе Госдеп США выпустил предупреждение своим гражданам о нежелательности посещения Белоруссии, а Федеральное управление гражданской авиации в пятницу призвало американские коммерческие авиалинии «проявлять крайнюю осторожность» при полётах в воздушном пространстве Белоруссии.