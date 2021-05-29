CNN: Лукашенко приехал к Путину в Сочи за публичной поддержкой

После инцидента с самолётом Ryanair Александр Лукашенко стремился получить демонстрацию поддержки со стороны Владимира Путина, считает корреспондент CNN Фредерик Пляйтген. И, по его словам, встреча двух лидеров в Сочи подтвердила, что российские власти продолжают уверенно занимать сторону белорусского правительства.

Расскажите нам подробности. Очевидно, что Лукашенко встретился с Путиным, чтобы добиться публичной демонстрации поддержки его режима, его правительства.

ФРЕДЕРИК ПЛЯЙТГЕН, корреспондент CNN: Да, и получить публичную демонстрацию поддержки. Примерно полтора часа назад два этих мужчины проводили переговоры в черноморском курортном городе Сочи.

И это была очень интересная встреча, потому что Александра Лукашенко привёз с собой чемодан. Он заявил, что у него есть документы, которые, как он выразился, прояснят некоторые вещи, некоторые моменты.

Неясно, подразумевал ли он конкретно инцидент с самолётом Ryanair, который белорусские власти заставили приземлиться. Тем не менее он сказал, что, по его мнению, внешние силы пытаются раскачать ситуацию, как в августе прошлого года.

Разумеется, в августе прошлого года состоялось голосование, у которого, по мнению большей части международного сообщества, были серьёзные недостатки. Александр Лукашенко якобы выиграл президентские выборы, что вызвало огромный протест в Белоруссии.

Поэтому, очевидно, что Лукашенко искал публичной демонстрации поддержки от Владимира Путина и в какой-то степени её получил. Владимир Путин напомнил о 2013 годе, когда самолёт лидера Боливии Эво Моралеса вынудили приземлиться из-за подозрений, что на его борту находится Эдвард Сноуден. Это было сделано французскими властями по требованию США, что с радостью отметил российский президент.

Следовал обмен такими заявлениями. И я думаю, мы определённо наблюдаем одну вещь: Москва твёрдо стоит на стороне Лукашенко. Это совсем не означает, что Лукашенко и Владимир Путин — хорошие друзья. Очевидно, между ними существуют разногласия. Но причина в том, что русские хотят приблизить Белоруссию и втянуть её сильнее в свою орбиту.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 28 мая 2021 года.