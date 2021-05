Guardian: Белоруссия стала образцовым примером бессилия ханжеских санкций Запада

Западные политики по любому поводу хватаются за экономические санкции — хотя на практике они зачастую не приносят никаких ощутимых результатов, кроме нанесения ущерба рядовым гражданам, пишет The Guardian. Белоруссия может служить образцовым примером бессилия санкций, которые ЕС начал применять ещё в начале 2000-х годов и постоянно ужесточает, подчёркивается в статье.

Белоруссия «превращается в европейскую Северную Корею», заявила на этой неделе представитель белорусской оппозиции Светлана Тихановская во время своего выступления в Европарламенте. А после инцидента с пассажирским самолётом и последовавшим арестом журналиста в Минске в Европе звучит всё больше призывов ввести против Белоруссии дополнительные санкции, поскольку все считают, что с Минском «надо что-то делать», пишет обозреватель The Guardian Саймон Дженкинс.



В частности, Запад уже ввёл запрет на полёты белорусских самолётов. Правительство Эстонии требует, чтобы Великобритания заморозила счета белорусских олигархов в Лондоне. Другие представители ЕС требуют перекрыть газопровод, и так далее. Однако мало кто даёт себе отчёт в том, что большинство этих санкций на практике бессмысленны и не дают ожидаемого эффекта, подчёркивается в статье.



«Европейские и американские политики хватаются за экономические санкции, как раньше хватались за канонерки или бомбардировщики», — пишет The Guardian. Однако если в былые времена после применения оружия становилось понятно, изменилось ли что-нибудь на поле боя, то современные санкции Запада скорее подобны папским эдиктам, посылающим «сигнал о моральном превосходстве», констатирует автор. По его мнению, подобные меры являются ханжескими и неэффективными.



«Санкции — это политика для кабинетных дипломатов, не требующая особого напряжения. Они устраивают интервенционистов, требующих вмешаться и «что-то сделать». И при этом не пугают смертями и разрушениями пацифистов», — отмечается в статье. Между тем американский военный аналитик Роберт Пейп уже давно изучил степень эффективности санкций как инструмента внешней политики. Согласно исследованию, за период с 1914 года они «оказались эффективными, то есть привели к изменению ситуации, лишь в пяти из 115 попыток», сообщает The Guardian.



Ещё один эксперт по санкциям из Колумбийского университета Ричард Ханания в этой связи даёт даже более жёсткую оценку, говорится в статье. По его мнению, санкции предполагают «огромные гуманитарные потери» для тех стран, против которых они вводятся (причём зачастую очень бедных стран, население которых и так страдает от многих трудностей) — однако в глобальном масштабе чаще всего оказываются «не только неэффективными, но и, похоже, контрпродуктивными». Они имеют смысл только применительно к «внутренней политике и политической психологии», считает эксперт.



Сейчас сторонники введения санкций научились следить за своими выражениями, и теперь слова о том, что санкции «работают», по большей части означают «наносят удар, причиняют ущерб и неудобства».Санкции широко освещаются в печати и превратились в «дипломатический эквивалент бомбометания», пишет The Guardian. Однако никто даже не спрашивает — и уж тем более не оценивает, а какую же пользу они приносят? «Они похожи на порку в романах Диккенса — если они причиняют жертвам боль, значит, должно быть, приносят пользу», — констатирует автор.



Белоруссия тоже стала фактически «образцовым примером бессилия санкций», подчёркивается в статье. Ещё в 2004 году Евросоюз ввёл эмбарго на поставки оружия в эту страну, выразив обеспокоенность в связи с исчезновением двух оппозиционных политиков, напоминает автор.



Затем в 2006 году были приняты «точечные санкции» в отношении 15 ведущих белорусских политиков, включая президента Александра Лукашенко. А в последующие годы вводились всё новые и новые санкции — в частности, после обвинений в подтасовке результатов президентских выборов в Белоруссии в прошлом году под санкциями Брюсселя оказалось 88 физических и семь юридических лиц. Однако все эти меры практически были бессмысленны, говорится в статье.



Ещё одним наглядным примером того, что достоинства санкций почти полностью отсутствуют, можно считать политику Вашингтона в отношении Тегерана, отмечает автор. Как заявил Стивен Мнучин, занимавший пост министра финансов в администрации предыдущего президента США Дональда Трампа, он потратил на планирование санкций фактически половину своего рабочего времени в период пребывания в должности.



При Трампе ограничительные меры ещё больше усилились и стали «главным раздражающим средством для финансовых интересов Запада», но при этом не принесли никакой политической выгоды, подчёркивает The Guardian. В итоге, когда Трамп покинул свой пост, Иран производил ещё больше обогащённого урана, чем раньше, констатирует автор: «Главным результатом стало то, что это заставило некогда прозападный Иран стать фактически государством-клиентом Китая, а на то, чтобы помочь ему отвернуться от США, было потрачено 400 миллиардов долларов. При этом проиграли не аятоллы, а Трамп».



Конечно, любая форма экономической агрессии даёт определённые результаты — но реальность показывает, что «осаждённые» экономики часто даже в некоторой мере выигрывают, поскольку ограничения и эмбарго обеспечивают им определённую «защиту» от внешних сил, поясняет автор: «Санкции обычно ослабляют врагов режима, заставляют замолчать критически настроенные СМИ, ведут к изоляции и подавляют возникающую оппозицию». Никто уже всерьёз не думает, что под воздействием западных санкций другие страны действительно решат коренным образом пересмотреть свою политику, подчёркивается в статье.



«Санкции лишь позволяют западным политикам хорошо выглядеть. Последняя постимперская иллюзия, по-прежнему распространённая в Великобритании и США, заключается в том, что остальной мир дрожит перед их нравоучительными заявлениями», — пишет The Guardian. В то же время попытки ввести всё новые ограничительные меры демонстрируют, что ни в одной сфере государственной политики не наблюдается такого «полного отсутствия благоразумия и избытка эмоций, как во внешней политике», говорится в статье.



«Поборники санкций (как сегодня в отношении Белоруссии) могут только упрашивать, а что ещё делать? Они не в состоянии услышать правду в ответ: если хотите только ухудшить ситуацию, ничего не делайте. Не поддерживайте диктатуру. Не причиняйте вреда простым людям. Не говорите глупостей. «Что-то» делать вовсе не обязательно», — подчёркивает автор. По его мнению, единственный для внешнего мира реальный способ избавится от Лукашенко — это начать войну с ним или с Россией. Но даже британский премьер-министр Борис Джонсон «не настолько глуп», чтобы решиться это сделать, отмечается в статье.



При этом самой печальной жертвой «санкционного мачизма», по мнению автора, является так называемая мягкая сила — поскольку ей явно не хватает сенсационной, громкой, эффектной и привлекательной для СМИ риторики, связанной с нанесением ударов и наказаниями. Было бы гоораздо эффективнее вложить гигантские суммы, которые тратятся на поддержание санкций, в расширение территории вещания западных СМИ и поддержку диссидентов другими средствами, пишет The Guardian.



То же самое касается образования детей представителей правящего класса этих «враждебных» режимов в США и Европе, а также привлечения в свои страны совместного бизнеса, проведения конференций с участием их учёных и общих спортивных мероприятий, говорится в статье. Конечно, все эти меры рассчитаны на перспективу и будут давать результаты лишь в отдалённом будущем. «Но любой контакт — это свободный диалог. А молчание о санкциях лишь тешит тщеславие режимов, равно как и наше собственное», — заключает автор.