ZDF: санкции ЕС для Белоруссии будут всего лишь «булавочными уколами»

ЕС принял очередной пакет санкций против Белоруссии из-за инцидента с самолётом авиакомпании Ryanair, сообщает ZDF. Но, как и предыдущие штрафные меры, он скорее всего не окажет никакого воздействия, ведь белорусская экономика ориентирована в основном на Россию, а не на Европу. К тому же Москва оказывает Минску поддержку и в других сферах. Так что санкции Брюсселя — это всего лишь «булавочные уколы», констатирует корреспондент немецкого телеканала Анне Геллинек.

Какие конкретные меры были приняты против Белоруссии?

АННЕ ГЕЛЛИНЕК, корреспондент ZDF: Есть уже три пакета санкций. В основном штрафные меры коснулись людей в окружении Лукашенко и тех, кто работает в структурах безопасности и юстиции. Им запрещён въезд в ЕС, их счета были заморожены. Глава КГБ, глава государственного телевидения, глава администрации президента, сам Лукашенко, его сын, главы полиции — все они уже в списке. Теперь подготовили четвёртый пакет, меры в котором сосредоточены на оказании давления на экономические предприятия. Планируется нанести удар по государственным компаниям, которые связаны с Лукашенко и которые зарабатывают деньги для его системы.

Списка пока нет. Сегодня во время заключительной пресс-конференции канцлера Германии Ангелу Меркель спросили, не может ли она сказать, по кому именно ударят эти санкции. Она ответила, что не может. По её словам, специалисты должны посмотреть и решить, против кого можно было бы принять санкции и что это даст. В ближайшие дни министры иностранных дел и Европейская служба внешних связей наверняка обсудят этот вопрос.

В этом-то и вопрос. Что это даст? Это же не первые санкции, которые ЕС принимает против Белоруссии? Что там ещё есть?

АННЕ ГЕЛЛИНЕК: Есть эмбарго на поставку оружия в Белоруссию. В санкционных списках также есть ряд компаний, связанных с производством средств для обеспечения безопасности и наблюдения. Но это ничего не дало. Здесь есть две проблемы. Первая заключается в том, что белорусская экономика очень сильно ориентирована на Россию, и в меньшей степени — на Европейский союз. Есть, конечно, ряд товаров, которые ЕС экспортирует из России, точнее Белоруссии: дерево, калий, удобрения и прочее. Но речь идёт об очень небольших объёмах.

Вторая проблема заключается в том, что Лукашенко полностью финансируется Россией, Путиным. Дошло до того, что Путин отправил своих сотрудников безопасности для подавления демонстраций, а также журналистов под лозунгом: «Сейчас мы вам покажем, как правильно делать государственное телевидение». Лукашенко получает очень большое финансирование из России, получает оттуда поддержку, идеологическую, финансовую. Поэтому, по сути, санкции ЕС — это всего лишь булавочные уколы, которые скорее всего не окажут никакого воздействия.

Но у них есть символическое значение. Они как бы говорят: «Послушай, Лукашенко. Ты не можешь поступать так с самолётом ЕС, который летит из столицы одной страны — члена ЕС в столицу другой страны — члена ЕС со 170 гражданами ЕС на борту. Ты не имеешь права под предлогом наличия на борту бомбы вынуждать его садиться в Минске, а потом арестовывать людей». В этом и заключается посыл санкций.

Дата выхода в эфир 26 мая 2021 года.