Le Figaro: Макрон высказался за пересмотр политики ЕС в отношении России

Политика санкций в отношении России и Белоруссии имеет границы, уверен президент Франции Эммануэль Макрон. Общаясь с журналистами, Макрон отметил, что Европейскому союзу нужно пересмотреть свой подход. Но при этом он признался, что другие варианты оказать давление на эти страны найти сложно — не начинать же вооружённый конфликт из-за оппозиционеров, приводит его слова Le Figaro.

Французский президент Эммануэль Макрон заявил, что Евросоюзу нужно «очень глубоко пересмотреть» свои отношения с Москвой, пишет Le Figaro. Кроме того, он отметил, что «политика санкций» ограничена как в отношении России, так и в отношении Белоруссии.

По его словам, с Россией нужно не просто реагировать на происшествия, а «выработать стратегию на краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную перспективу». «Политика наращивания санкций по замороженным ситуациям больше не эффективна», — заявил он во время пресс-подхода после заседания Европейского совета.

Эммануэлю Макрону задали вопрос об эффективности санкций против Белоруссии и о том, что антироссийские санкции, введённые, чтобы освободить Алексея Навального, до сих пор не дали результата. «То, что вы говорите, справедливо, но какие другие меры вы можете придумать? — ответил журналисту французский президент. — В таких случаях, что, нужно развязывать вооружённый конфликт?»

При этом Макрон признал «относительную эффективность положений, которые удалось принять в последние годы». И Европейский совет запросил у Европейской комиссии к июню отчёт о том, как отвечать на «продолжающиеся провокации» России.

Что же до запрета полётов над Белоруссией, то Макрон признался, что не знает, будет ли этого достаточно, чтобы освободить оппозиционера. «Я считаю, что в отношениях с Россией мы проходим момент истины, который должен привести нас к пересмотру условий напряжённости, которые мы устанавливаем». Так что, по словам французского президента, санкции — «это лишь один из этапов», пишет Le Figaro.