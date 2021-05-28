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Глава МИД Украины: сближение Белоруссии с Россией угрожает нашей безопасности

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Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба считает, что сближение Белоруссии с Россией угрожает национальной безопасности Украины. Как передаёт «СТРАНА», Кулеба добавил, что власти Украины должны учитывать эту угрозу при принятии своих решений.
Глава МИД Украины: сближение Белоруссии с Россией угрожает нашей безопасности
Reuters

Сближение Белоруссии с Россией угрожает национальной безопасности Украины. Как пишет «СТРАНА», об этом заявил глава украинского министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба.

«Потому, безусловно, дальнейшее сближение Белоруссии с Россией — это симметричный рост угрозы использования Белоруссии Россией для наращивания агрессии против нашего государства», — считает Кулеба.

В частности, министр добавил, что власти Украины должны учитывать эту угрозу при принятии своих решений.
 
Как отмечает издание,  президент Белоруссии Александр Лукашенко намерен обсудить с президентом России Владимиром Путиным ситуацию с поставкой нефти из России в республику с учётом возобновленных санкций со стороны США в отношении белорусского нефтехимического комплекса.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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