GP: чтобы решить проблему с Белоруссией, ЕС нужно пытаться либерализовать Россию

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ЦБ отозвал лицензию у московского банка «ИРС»
Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского акционерного коммерческого банка «ИРС». Об этом сообщила пресс-служба регулятора.
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Непомнящий вышел в полуфинал турнира FTX Crypto Cup
Российский гроссмейстер Ян Непомнящий вышел в полуфинал онлайн-турнира FTX Crypto Cup.
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Москва получила сертификаты соответствия международным стандартам ISO
Москва получила два сертификата соответствия международным стандартам ISO. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин в своём блоге.
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Источник: «Нижний Новгород» предложил контракт Глушакову
Полузащитник подмосковных «Химок» Денис Глушаков может продолжить карьеру в ФК «Нижний Новгород».
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На Украине за сутки выявлено более 3,3 тысячи случаев коронавируса
На Украине за сутки коронавирусную инфекцию выявили ещё у 3306 человек. Всего за время пандемии в стране зафиксировано 2 196 673 случая COVID-19, сообщает украинский Минздрав.
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Минсельхоз прокомментировал сообщения о риске дефицита яиц в России
Минсельхоз не ожидает дефицита яиц на российском рынке, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства.
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В «Шиннике» заявили о намерении пригласить Евсеева
Заместитель генерального директора «Шинника» Валерий Фролов заявил, что новым главным тренером команды может стать экс-наставник «Уфы» Вадим Евсеев.
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ЦБ отозвал лицензию у Заубер Банка
Банк России отозвал лицензию у Заубер Банка в связи с нарушениями финансовой организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Центробанка, а также невыполнением требований о противодействии легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированием терроризма.
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Источник: Зидан стал кандидатом на пост главного тренера ПСЖ
Бывший главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан может продолжить карьеру во французском ПСЖ.
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NYT: у разведки США есть данные о происхождении коронавируса
Американская разведка располагает данными, с помощью которых, возможно, удастся установить источник возникновения коронавируса. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на источники.
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Роспотребнадзор рекомендует перенёсшим COVID-19 привиться спустя время
Переболевшим коронавирусной инфекцией рекомендуется привиться от COVID-19 спустя несколько месяцев после выздоровления из-за отсутствия достоверных данных об эффективности и длительности естественного иммунитета, отметили в Роспотребнадзоре.
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«Лейкерс» обыграл «Финикс» в плей-офф НБА и вышел вперёд в серии
В матче первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» одержал победу над «Финикс Санз».
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«Ведомости»: производители предупредили о риске дефицита яиц
Производители куриных яиц попросили Минпромторг помочь решить вопрос с «критическим снижением» закупочных цен на продукцию. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на двух участников совещания в ведомстве.
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В Казахстане число полностью привитых от коронавируса превысило 1 млн
В Казахстане первым компонентом вакцины от COVID-19 привились свыше 2 млн человек, полностью вакцинированы 1 млн граждан, сообщает Минздрав республики.
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«Каролина» вышла во второй раунд плей-офф НХЛ и сыграет с «Тампой»
«Каролина Харрикейнз» одержал победу над «Нэшвилл Предаторз» в шестом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и вышел в следующий круг соревнований.
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Мировые цены на нефть растут
Мировые цены на нефть растут в ходе торгов в пятницу, 28 мая.
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Чижов заявил о готовности России активизировать диалог с ЕС
Россия готова к активизации диалога с Европейским союзом, однако пока неизвестно, когда до этого «дозреет» сам ЕС. Об этом заявил российский постпред при Евросоюзе Владимир Чижов.
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На реке Лене в Иркутской области произошёл разлив нефтепродуктов
На реке Лене в городе Усть-Куте Иркутской области при загрузке танкера дизельным топливом произошёл разлив нефтепродуктов. Об этом рассказали в пресс-службе Восточно-Сибирского линейного управления МВД России на транспорте.
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В Москве 28 мая ожидается до +24 °С
В Москве в пятницу, 28 мая, ожидается до +24 °С. Об этом сообщает Гидрометцентр России.
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В Саратовской области ликвидировали пожар на газопроводе
Возгорание на участке магистрального газопровода в Новоузенском районе Саратовской области ликвидировано. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС России.
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Рубль снижается к доллару
В начале торгов в пятницу, 28 мая, рубль снижается к доллару и растёт к евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
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В ФСБ заявили, что США ставят под сомнение территориальную целостность России
США необоснованно стремятся поставить под сомнение территориальную целостность России. Об этом в интервью РИА Новости заявил первый заместитель директора — руководитель пограничной службы ФСБ генерал армии Владимир Кулишов.
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ЕК выделит €2,5 млн на развитие гражданского общества в Сирии
Еврокомиссия планирует расширить возможности гражданского общества в Сирийской Арабской Республике. Об этом говорится в описании гранта, с которым ознакомился RT. Как следует из документа, на проект будет потрачено €2,5 млн.
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В Госдуме предложили снизить ставку подоходного налога для работающих студентов
Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил ввести льготную налоговую ставку НДФЛ для работающих студентов. Копия письма на имя главы Министерства науки и высшего образования Валерия Фалькова имеется в распоряжении RT.
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В Амурской области два района освободились от воды
Участки дорог и приусадебные участки в двух районах Амурской области за прошедшие сутки освободились от воды. Об этом проинформировали в пресс-службе МЧС России по региону.
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Во Владивостоке с рейса сняли двух дебоширов
Полицейские во Владивостоке сняли с самолёта, готовящегося к вылету в Москву, двух пассажиров, которые на борту пили спиртное, один из них напал на правоохранителя. Об этом сообщили в региональном управлении на транспорте МВД России.
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В Британии прокомментировали информацию о выдворении эсминца у берегов Крыма
Британский эсминец D35 Dragon не участвовал ни в каких инцидентах в районе Крыма в октябре 2020 года. Об этом пишет газета The Telegraph со ссылкой на представителя Министерства обороны Великобритании.
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В Японии проведут разбирательство по судну «Амур» в кратчайшие сроки
Служба безопасности на море Японии в кратчайшие сроки проведёт разбирательство по ситуации с российским траулером «Амур», который ранее столкнулся с японской рыболовной шхуной. Об этом сообщили в генеральном консульстве России в Саппоро.
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NYT: в США расследуют возможное вмешательство Украины в выборы 2020 года
Федеральная прокуратура в штате Нью-Йорк проводит расследование, чтобы выяснить, пытались ли бывшие и действующие официальные лица Украины оказать влияние на состоявшиеся в США в 2020 году президентские выборы.
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«Известия»: в России планируют создать единую базу по киберпреступлениям
В России планируется создание единой базы по киберпреступлениям, данная инициатива была поддержана российским Министерством финансов.
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В Аргентине выявили более 41 тысячи случаев коронавируса за сутки
За прошедшие сутки общее количество случаев инфицирования коронавирусом в Аргентине увеличилось на 41 080 и достигло 3 663 215.
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В девяти префектурах Японии продлили режим ЧС до 20 июня
Правительство Японии продлевает до 20 июня срок действия режима чрезвычайной ситуации из-за распространения коронавируса в девяти префектурах, включая Токио. Об этом заявил министр по восстановлению экономики страны Ясутоси Нисимура.
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Четыре человека пострадали в результате ДТП в Хабаровском крае
При опрокидывании автомобиля на дороге вблизи села Циммермановка на севере Хабаровского края трое детей и одна женщина получили различные травмы. Об этом сообщили в региональном главке МЧС России.
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Три землетрясения произошли в Сахалинской области
Сейсмологи зарегистрировали в Сахалинской области три землетрясения магнитудой от 2,7 до 4,1. Об этом сообщили в Сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН.
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В Госдепе подтвердили решение США не возвращаться в ДОН
Соединённые Штаты не намерены возвращаться в Договор по открытому небу (ДОН), сообщил ТАСС официальный представитель Госдепартамента США.
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В Колумбии за сутки выявили более 25 тысяч случаев коронавируса
В Колумбии за прошедшие сутки выявили 25 092 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших COVID-19 в стране достигло 3 319 193.
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Минск направил ноту протеста ряду стран из-за заявления по инциденту с самолётом
Постпредство Белоруссии при ООН направило ноту протеста в миссии Эстонии, Франции, Ирландии, Норвегии, Великобритании, США, Бельгии и Германии при организации, после того как эти страны выступили с заявлением по инциденту с рейсом Ryanair.
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В России за сутки потушили 51 лесной пожар
В России лесопожарные службы за сутки потушили 51 природный пожар на площади более 559 га. Об этом сообщили в Авиалесоохране.
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Асад заявил о начале нового этапа в истории Сирии
Действующий президент Сирии Башар Асад, одержавший победу на президентских выборах, поблагодарил сирийцев и заявил о начале нового этапа в истории страны.
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Полиция Грузии задержала 8 человек в ходе стычек с противниками ГЭС
Сотрудники МВД Грузии задержали восемь человек в ходе стычек противников строительства ГЭС «Намахвани» с полицейскими.
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В Минобороны рассказали о разведактивности у границ России за неделю
В течение недели разведку у российских границ вели 48 иностранных летательных аппаратов. Об этом свидетельствуют данные инфографики газеты Вооружённых сил России «Красная звезда».
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РБК: Россия может разрешить прилёт европейских рейсов в обход Белоруссии
Российские власти в ближайшее время могут разрешить прилёт авиарейсов европейских авиакомпаний по альтернативным маршрутам — в обход Белоруссии.
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Два грузовых судна столкнулись у берегов Японии
Во Внутреннем Японском море, у побережья острова Сикоку, грузовое судно столкнулось с небольшим танкером ULSAN PIONEER.
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«Лацио» объявил об отставке Индзаги с поста главного тренера
Римский футбольный клуб «Лацио» объявил об отставке итальянского специалиста Симоне Индзаги с поста главного тренера команды.
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Россия выступила за честное расследование ICAO инцидента с бортом Ryanair
Россия во время незапланированного заседания Международной организации гражданской авиации (ICAO) из-за ситуации с экстренной посадкой борта Ryanair в Белоруссии выступила за проведение честного и транспарентного расследования.
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Влашич — о своём будущем в ЦСКА: не думаю, что перерос уровень РПЛ
Полузащитник ЦСКА и сборной Хорватии по футболу Никола Влашич высказал мнение о своём будущем в московской команде.
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Кошкин и Бутенко показали равный вес перед ACA 123
В Москве состоялась церемония взвешивания бойцов перед турниром по смешанным единоборствам ACA 123.
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Асад одержал победу на президентских выборах в Сирии
Действующий президент Сирии Башар Асад одержал победу на президентских выборах в стране, набрав 95,1% голосов избирателей.
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Глава Минэнерго США назвала российский газ «самым грязным» в мире
Министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм заявила, что полученный в России природный газ является якобы «самым грязным» в мире.
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Беттиол победил на 18-м этапе «Джиро д'Италия», Власов — 45-й
Итальянец Альберто Беттиол, выступающий за EF Education-Nipp, одержал победу на 18-м этапе престижной веломногодневки «Джиро д'Италия».