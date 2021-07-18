Hill: «ищут козлов отпущения» — Facebook ответил на критику администрации Байдена

В Facebook отреагировали на заявление президента Джо Байдена, который обвинил социальные сети в «убийстве людей». По словам представителя компании, Белый дом пытается переложить вину на других, поскольку ему не удалось достичь поставленных целей по вакцинации населения США от COVID-19, пишет The Hill.

Facebook отреагировал на критику президента Байдена и его администрации. Компания обвинила Белый дом в том, что он пытается переложить вину на социальные сети, потому что ему не удалось достичь поставленных целей по вакцинации от COVID-19, пишет The Hill.

Публичное столкновение между администрацией и владельцами соцсетей обострилось после ремарки, которую Байден сделал накануне. В интервью журналистам американский лидер заявил, что Facebook и другие платформы «убивают людей», позволяя распространяться дезинформации о вакцинах, напоминает издание.

Первоначально в Facebook пообещали не реагировать на «обвинения, не подкреплённые фактами». Но затем официальный представитель компании Дэни Левер всё же дала более развёрнутый ответ. Она обратила внимание, что более 2 млрд человек посмотрели на платформе одобренную властями информацию о COVID-19 и вакцинах.

Кроме того, по словам Левер, более 3,3 млн американцев воспользовались приложением компании, чтобы узнать, где и как можно получить прививку. «Факты показывают, что Facebook помогает спасать жизни. И этим всё сказано», — добавила она.

Позже официальный представитель Facebook сообщил одному из телеканалов на условиях анонимности, что в приватных беседах один из членов администрации Байдена главный санитарный врач США Вивек Мурти хвалил социальную сеть. В том числе за то, что она информирует людей о COVID-19.

«Они (администрация Байдена. — ИноТВ) знали, что делали, — подчеркнул неназванный представитель Facebook. — Белый дом ищет козлов отпущения за невыполнение своих целей по вакцинам».

Несколькими днями ранее Мурти выпустил информационный бюллетень, в котором дезинформация была названа «серьёзной угрозой» для вакцинных усилий администрации Байдена. Он призвал технологические компании делать больше для борьбы с этой проблемой, которая, по его словам, «может вызвать путаницу, посеять недоверие и подорвать усилия в области общественного здравоохранения, включая текущую работу по прекращению пандемии COVID-19».

Опасения по поводу ложной информации, касающейся безопасности и эффективности вакцин, усилились в последние недели. Особенно в связи с ростом числа новых инфекций, который был отчасти вызван распространением острозаразного варианта «дельта» в американских общинах с относительно низкими показателями вакцинации, обращает внимание издание.

Ранее в этом месяце США не смогли выполнить поставленную Байденом цель — хотя бы частично привить к 4 июля не менее 70% взрослого населения. По состоянию на пятницу 68% американцев в возрасте 18 лет и старше получили хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса, при этом полный курс прошли 59%, заключает The Hill.