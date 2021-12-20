DT: американская молодёжь не верит в превосходство США

Как показал недавний опрос общественного мнения, если старшее поколение верит в то, что США — уникальная страна и её армия должна быть самой сильной в мире, то молодёжь росла в других условиях. Поэтому если рассматривать категорию молодых людей до 30 лет, которые придерживаются левых взглядов, то среди них только 5% респондентов считают США лучше всех остальных стран.

Патриотизм среди молодого поколения в США на спаде, как показал недавний опрос Pew Research Centre. Молодёжь всё более скептически высказывается по поводу своего государства, особенно те, которые придерживаются левых взглядов, пишет The Daily Telegraph.

Среди респондентов старше 65 лет только 10% считают, что другие страны лучше США, а среди совершеннолетних моложе 30 лет таковых уже 42%. И обратная тенденция: среди молодёжи только 10% верят в особое место США среди других стран мира, а среди пожилых таковых 38%.

Авторы исследования обнаружили сильное разделение во мнениях между сторонниками разных партий: о превосходстве США заявили 38% сторонников правых сил и только 12% — левых. Если рассматривать категорию молодёжи левого толка, то из них только 5% высказались о том, что США первые, а 55% признали, что есть страны и получше Штатов.

Разделились американцы и в вопросе военной силы их страны. Половина всей опрошенной молодёжи допускает, что какая-то другая страна может обладать такой же военной силой, как США. Среди пожилого населения с этим смогли смириться только 24% опрошенных.

Аналитики отмечают, что эта статистика отражает, в какой атмосфере люди выросли. Нынешняя молодёжь выросла после терактов 11 сентября, то есть в атмосфере постоянного кризиса, «они никогда не жили в мире и процветании». По их словам, в 1980-е и 90-е всё было хорошо, но нынешняя молодёжь росла, когда, например, стрельба в школах была уже обычным делом.

Сейчас среди сторонников левого толка самые популярные политики Берни Сандерс и Александрия Окасио-Кортес, и они критикуют американскую систему здравоохранения. В 1980-х на такую критику отвечали так: «Зато в Штатах гораздо больше процветания и свободы». «Сегодня эту идею продать сложнее».

А многие сторонники правых идей купились на заявления, что выборы украли, а это меняет взгляды на уникальность Америки, пишет The Daily Telegraph.