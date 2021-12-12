Insider: американцы на фоне проблем с поставками товаров закупаются подарками на «вторичном рынке»

Вызванный пандемией логистический кризис заставил многих американцев перейти на секонд-хенд, пишет The Insider. По информации издания, среди жителей США всё большую популярность приобретают интернет-сервисы для торговли б/у товарами, на которых американцы в преддверии праздников ищут дефицитные товары и рождественские украшения.

Проблемы с глобальными цепочками поставок, из-за которых в США в нынешнем году ожидают серьёзных перебоев с отгрузкой наиболее востребованных рождественских подарков, побудили американских потребителей отыскать новый способ заполучить самые ходовые гостинцы для близких — теперь они ищут подарки на маркетплейсах, специализирующихся на перепродаже товаров, сообщает The Insider.

Как пишет издание, согласно данным сервиса вторичной торговли OfferUp с ежегодной аудиторией около 56 млн пользователей, американцы всё чаще приобретают на вторичном рынке самые разные товары начиная с мебели и заканчивая автомобилями. Как выяснили аналитики OfferUp, проведя опрос среди собственных пользователей, сервисами торговли бывшими в употреблении товарами в 2020 году воспользовались 48% жителей США, а 25% американцев в нынешенем году планируют приобрести на таких платформах подарки и рождественские украшения. При этом около трети участников исследования признались, что в 2021 году искали на этих сервисах именно дефицитные товары, а около половины заявили, что планируют пользоваться ими и в следующем году, если перебои с поставками будут продолжаться.

Тренд на секонд-хенд заметили и в маркетплейсе вторичной торговли Mercari — согласно подготовленному специалистами сервиса в октябре докладу, американцы в этом году планируют потратить на б/у товары $160 млрд, говорится в материале The Insider. По оценкам Mercari, в течение минувших 12 месяцев такие товары приобрели до 75% американцев.

В OfferUp сообщают, что пользователи сервиса в этом году чаще всего искали автомобиль Chevrolet Silverado и игровую приставку PlayStation 5. Как подчёркивает обозреватель The Insider, такой тренд связан с возникшим из-за пандемии дефицитом компьютерных чипов, который нанёс удар и по автопрому, и по рынку игровых консолей.

По данным OfferUp, по мере приближения праздников всё более популярными становятся поисковые запросы от пользователей, разыскивающих другие популярные подарки, включая тренажёры марки Peloton, приставку Nintendo Switch, обувь Yeezy и игрушки Squishmallows. Не хватает в США и украшений — с ноября запрос «рождественская ёлка» вошёл в топ-25 самых популярных запросов на OfferUp. Как пишет The Insider, это также объясняется глобальными логистическими проблемами, из-за которых в США резко подскочили цены на искусственные ёлки, венки и гирлянды.