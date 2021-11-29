WP: для борьбы с дефицитом Канада распечатает стратегический резерв… кленового сиропа

Вслед за США Канада объявила о высвобождении запасов из стратегического резерва страны для борьбы с дефицитом, пишет The Washington Post. Однако на этот раз речь идёт не о нефти, а о кленовом сиропе, поясняет издание. Как сообщает газета, производство канадского «жидкого золота» существенно сократилось из-за природных аномалий, а спрос на фоне пандемии вырос, что привело к проблемам с поставками.

«Запасы нефти — не единственные стратегические резервы, которые распечатываются в этом сезоне на фоне опасений дефицита поставок и заоблачных цен», — предупреждает The Washington Post. Как сообщает газета, Канада, которая контролирует почти три четверти мирового производства кленового сиропа, недавно объявила, что высвободит около 50 млн фунтов кленового сиропа из своих запасов на случай чрезвычайной ситуации, то есть почти половину резерва, чтобы «жидкое золото» Квебека продолжило поступать на столы для завтрака по всему миру.

По сообщениям издания, объявление Федерации производителей кленового сиропа Квебека (QMSP) появилось после того, как предложение этого товара сократилось из-за спада производства и роста спроса на фоне пандемии. Квебек, обеспечивающий 73% поставок кленового сиропа по всему миру, пострадал от более короткого и тёплого весеннего сезона засахаривания, что привело к сокращению производства кленового сиропа почти на четверть, напоминает газета. Тем временем мировые продажи продукта выросли более чем на 36% по сравнению с 2020 годом.

Федерация производителей кленового сиропа Квебека, которую в новостях часто называют «ОПЕК кленового сиропа» или «картелем», и раньше сталкивалась с угрозами своим доходным резервам, пишет WP. Так, в 2012 году на склад QMSP пробралась группа воров, похитившая примерно 9600 баррелей сиропа на сумму около $18 млн, однако две трети украденных запасов были позже восстановлены.

Ценность кленового сиропа отчасти обусловлена специфическими условиями, необходимыми для производства, поясняет издание. Сахарные клёны не растут почти нигде, кроме севера и северо-востока США и юго-востока Канады. Деревья должны быть зрелыми — обычно от 30 до 40 лет, — прежде чем их можно будет обрезать, а условия сбора урожая в период с середины зимы до середины весны требуют колебаний температуры от заморозков к теплу в течение одного дня.

При этом растущий потребительский спрос — не единственная проблема для производителей кленового сиропа и других продуктов, получаемых из клёна: изменение климата и вырубка лесов грозят ещё больше увеличить нагрузку на поставки здоровых деревьев.

Как и в Квебеке, в канадской провинции Новая Шотландия, где для поставки кленового сока используется 600 тыс. сокопроводов, в этом году производство сиропа также сократилось из-за сильной засухи и не по сезону тёплой зимы в 2020 году, передаёт газета.