Le Figaro: оставшейся за бортом трёхстороннего союза Канаде придётся противостоять Китаю в одиночку

Тот факт, что Канаду не пригласили в недавно созданный оборонный союз США, Великобритании и Австралии, говорит о заметной слабости Оттавы в военном отношении, пишет Le Figaro. Как отмечает издание, этой слабостью уже вовсю пользуется Китай, развивающий в стране шпионскую активность и берущий в заложники канадских граждан ради достижения собственных целей.

«Невключение Канады в пакт о безопасности AUKUS свидетельствует о провале национальной оборонной политики», — с таким заголовком недавно вышла канадская газета The National Post, информирует Le Figaro. По свидетельству источников в правительстве страны, Оттаве даже не сообщили о переговорах по трёхстороннему соглашению США, Великобритании и Австралии.

Как передаёт газета, премьер-министр Джастин Трюдо попытался преуменьшить значение этой «пощёчины», напомнив, что его страна по-прежнему является частью альянса «Пять глаз» с Новой Зеландией, Австралией, США и Великобританией.

«Речь идёт о сделке по атомным подводным лодкам, а Канада в настоящее или в ближайшее время не будет представлена на этом рынке», — оправдывался глава канадского правительства вскоре после объявления о создании AUKUS. При этом несколько экспертов напомнили Джастину Трюдо, что трёхсторонний альянс включает также сотрудничество в области кибербезопасности, искусственного интеллекта и обмена информацией, от которого Канада в настоящее время отодвинута.

«Слабость Канады в мире, к которому она ещё не приспособилась, заметна. Мы всё ещё прикованы к Атлантике, в то время как чувствительная точка мира смещается в сторону Тихого океана. Мы заявляем о своей принадлежности к Тихоокеанскому региону из-за нашей географии, но это всего лишь фигуральное выражение», — считает преподаватель Оттавского университета и бывший посол Канады Ферри де Керхов. Канада больше не пользуется военным авторитетом у своих союзников, констатирует газета. Специалист по вопросам обороны Пол Митчелл недавно написал, что «вооружённые силы Канады постепенно избавились от своих основных мощностей, включая артиллерию дальнего действия, танки, устаревшие истребители, подводные лодки, эсминцы и морскую логистику».

Колебания Оттавы в отношении Китая в деле финансового директора компании Huawei Мэн Ваньчжоу также произвели на союзников впечатление слабости, полагает издание. Недавнее освобождение Ваньчжоу в обмен на канадцев Майкла Коврига и Майкла Спавора не принесло желаемого удовлетворения. «Влияние (этого дела. — ИноТВ) на отношения между Китаем и Канадой нельзя назвать исключительно положительным не только из-за захвата двух Майклов в заложники, но и из-за запрета демократических движений в Гонконге, где проживают 300 тысяч человек, имеющих канадское гражданство», — считает специалист по Китаю из Карлтонского университета в Оттаве Джереми Палтил.

Задержание, а затем освобождение двух канадцев, получившее широкую огласку в Канаде, не затмит того факта, что Пекин удерживает под стражей 115 канадцев, большинство из которых имеют двойное гражданство. Эта китайская «дипломатия заложников» позволяет Пекину вести себя как дома в Канаде, подчёркивает газета. Китайские спецслужбы преследуют здесь гонконгских оппозиционеров. Кроме того, по данным канадской разведки, никогда ещё шпионская деятельность Поднебесной, в особенности посредством студентов и учёных в университетах, не была столь активной.

Оттава опасается ответных мер со стороны китайской диктатуры в случае присоединения к AUKUS, делает вывод издание. Эксперт по Китаю Пол Эванс из Университета Британской Колумбии полагает, что Канада «скорее будет участвовать в обмене информацией в рамках «Пяти глаз», критикуя деятельность Китая, в частности, в области кибербезопасности и прав человека». Это мнение разделяет и специалист по оборонным вопросам Джулиан Спенсер-Черчилль. «Внешняя политика Канады заключается в расширении её независимости от влияния США в Северной Америке, а в глобальном масштабе — в распространении канадских прогрессивных либеральных ценностей», — отмечает эксперт, уточняя, что Канада хочет избежать участия в военных интервенциях Соединённых Штатов.