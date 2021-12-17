WT: две трети вакцинированных американцев поддерживают «налог на COVID» для непривитых

Две трети вакцинированных американцев считают, что непривитые должны платить «налог на COVID» для покрытия расходов компаний на обеспечение безопасности при пандемии, пишет The Washington Times со ссылкой на недавний опрос. Между тем, как отмечает издание, большинство владельцев компаний и сами непривитые не верят в такие сборы.

Skynova, ресурс по выставлению счетов для малого бизнеса, провёл опрос среди 1075 американцев. По словам менеджера проекта Джо Меркурио, данный опрос отражает «консенсус среди народа», что непривитые люди должны платить «предупредительные сборы в связи с COVID-19 при посещении компаний».

«Билеты на самолёт, билеты в кино и услуги в сфере гостиничного бизнеса пользуются большим спросом в преддверии праздников, и примечательно, что это главные услуги, за которые, по общему мнению, непривитые должны платить больше или же к которым они вообще должны быть полностью лишены доступа», — заявил Меркурио.



Более высокие цены для непривитых потребителей будут равносильны «новому налогу», цель которого — помочь владельцам бизнеса покрыть расходы, которые ежемесячно тратятся на средства индивидуальной защиты, говорится в исследовании.



67% вакцинированных респондентов одобрили введение своего рода «налога на COVID», однако только 12% владельцев бизнеса поддержали эту идею.



Кроме того, по данным Skynova, 48% вакцинированных респондентов выступают за то, чтобы с непривитых взималась более высокая плата за билеты на самолёт, 44% — за билеты в кино, 36% — за питание в ресторанах, 33% — за проживание в отеле, 30% — за медицинскую страховку и покупки в магазине.