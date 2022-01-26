Фарадж: в «игре санкций» у Путина более сильные карты, чем у Запада
Санкции против России в случае её вторжения на Украину… Некоторые говорят, что этого недостаточно и нужно больше действовать. А как вы на это смотрите?
НАЙДЖЕЛ ФАРАДЖ, бывший депутат Европейского парламента: Поговорим сначала о санкциях, хорошо? Знаете, мы можем сделать так, чтобы российскому бизнесу было очень, очень трудно использовать доллары США и западные банковские счета. Да, мы можем это сделать, мы можем создать им неудобства. Но, что касается санкций, они могут перекрыть поставки газа в Западную Европу, они могут парализовать Германию! Итак, если играть в санкции, у Путина, на самом деле, гораздо более сильные карты.
Упомянутые вами 8500 военнослужащих будут размещены в странах — членах НАТО на востоке Европы. Считаю ли я, что, если Путин решится на полномасштабное вторжение, американская или британская общественность захочет влезать в продолжительную войну после 20 лет в Афганистане? По-моему, это под большим вопросом. Думаю, что мы будем делать то, что британская армия и так уже делает, то есть предоставлять технику и военных инструкторов.
Да…
НАЙДЖЕЛ ФАРАДЖ: Но я просто не представляю себе, чтобы НАТО напрямую ввязалось в войну с Россией на территории Украины.
Да…
НАЙДЖЕЛ ФАРАДЖ: И, откровенно говоря, я не верю, что общественность этого желает.
Да. Знаете, Найджел, в своём первом ответе вы упомянули два очень важных момента. Во-первых, Германию и то, как она себя ведёт из-за своей энергетической зависимости от России. Во-вторых, вы критиковали президента Байдена за вывод войск из Афганистана. Но он также дал зелёный свет газопроводу «Северный поток — 2». Итак, если бы этого не произошло у нас в США, были бы мы сегодня в такой ситуации, как вы считаете?
НАЙДЖЕЛ ФАРАДЖ: Знаете, самое поразительное здесь — это фейк о России, который раскручивали годами. Фейк о том, что брексит и президент Трамп — это дело рук России. Что каким-то образом мы, по эту сторону раскола, слишком сблизились с президентом Путиным. Всё с точностью наоборот!
Это люди вроде Байдена, который одобрил трубопровод, люди вроде канцлера Меркель и бывшего канцлера Германии Шрёдера, который теперь — верьте или не верьте — работает на «Газпром». На самом деле, это глобалисты больше всего играли на руку Путину. И он совершенно переиграл Запад во всех смыслах! Теперь он вызвал у нас серьёзный раскол. Я, честно скажу, не знаю, вторгнется ли он на Украину.
Да…
НАЙДЖЕЛ ФАРАДЖ: Думаю, он далеко не уверен в том, что вторгнется. Потому что и для него тоже… Он рискует получить ещё один Афганистан. Не будем забывать, что до нашего 20-летнего пребывания в Афганистане там был Советский Союз, и тоже страдал и мучился.
Да…
НАЙДЖЕЛ ФАРАДЖ: Но, как бы то ни было, Путин побеждает. Цены на газ растут.
Да.
НАЙДЖЕЛ ФАРАДЖ: Цены на нефть растут. И Запад расколот. В стратегическом отношении это уже большая победа для Путина.
Найджел Фарадж, спасибо, что уделили нам время!
Дата выхода в эфир 25 января 2022 года.
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