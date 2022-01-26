Guardian: «жизнь продолжается» — Киев не беспокоит перспектива российского вторжения

Несмотря на решение Великобритании и США вывезти своих представителей с Украины, в столице страны царит непринуждённая атмосфера. Многие киевляне ведут привычный образ жизни и лишь некоторые строят ориентировочные планы на случай «российского вторжения», пишет The Guardian.

В начале недели в Киеве царила спокойная атмосфера. В магазинах и кафе было много народу и почти отсутствовали признаки панических настроений, несмотря на решение посольств США и Великобритании эвакуировать часть своего персонала на фоне предупреждений о «российском нападении», пишет The Guardian.

В престижном столичном районе Подол семьи прогуливались среди праздничных огней или катались на катке под открытым небом. В кинотеатре «Октябрь» выстроились длинные очереди на показ обласканного критиками фильма «Стоп-Земля» о жизни киевских подростков, отмечает издание.

«Я не думаю, что что-то произойдёт», — сказала The Guardian парикмахер Саша, модный салон которой работал в привычном режиме. «Русским не удастся захватить мой родной город. Мы будем сражаться», — добавила уроженка Харькова.

Другие признавались, что строят ориентировочные планы на случай «вторжения», но при этом продолжают вести привычный образ жизни. Менеджер по связям с общественностью Национального киноархива Украины Мария Глазунова рассказала изданию, как в выходные обсуждала эту тему за чашкой кофе с матерью.

«Мама сказала: «Я не интересуюсь политикой. Зачем я Путину?» Это одна точка зрения, — заявила Глазунова. — Люди, которые читают новости в интернете, относятся к ситуации не так спокойно, но жизнь продолжается. Мы думаем о войне, но должны работать, и нам также нужны развлечения».

По словам Глазуновой, её директор написал в Минкульт Украины, чтобы узнать, что делать с архивом в случае «российской бомбардировки», но так и не получил ответ. При этом сама собеседница издания, как обычно, продолжает работать из дома.

Накануне граждане США, проживающие на Украине, получили электронные письма с призывом покинуть страну или, если они решат остаться, зарегистрироваться в посольстве. В сообщении отмечается, что «российское нападение» серьёзно осложнит эвакуацию американцев.

Украинские власти, напротив, призывают граждан не паниковать. В Министерстве иностранных дел страны раскритиковали решение Великобритании и США вывезти часть сотрудников из их посольств в Киеве, назвав этот шаг «преждевременным».

Пресс-секретарь МИД Олег Николенко подчеркнул, что никаких кардинальных изменений в ситуации с безопасностью не произошло. Он напомнил, что «наращивание» российских войск у украинских границ началось ещё в апреле прошлого года.

В своём недавнем обращении президент Украины Владимир Зеленский попытался убедить сограждан в нормальности происходящего. По его словам, «вторжение» началось ещё в 2014 году, когда Владимир Путин «аннексировал Крым»* и «спровоцировал жестокое восстание сепаратистов в Донбассе», обращает внимание The Guardian.

Несмотря на официальные заверения, настроения в Киеве в последние дни ухудшились. Один бывший чиновник с хорошими связями поведал изданию о том, что ещё две недели назад его контакты в армии отвергали перспективу «российского вторжения» как телевизионную выдумку.

Однако, по словам мужчины, в последнее время его источники «без лишнего шума» начали заправлять машины и запасаться продуктами. Издание поинтересовалось у мужчины, что планирует делать он сам. «У многих людей есть легальное оружие, и они будут сражаться. Моя жена живет в Брюсселе, и я поеду к ней», — признался он.

Между тем в интернете широко распространяется статья о том, что следует делать, если в город «прибудут российские танки». Украинцам рекомендуется падать на землю и прикрывать голову руками, а если они окажутся внутри помещения — прятаться в ванной или в подвале, заключает The Guardian.