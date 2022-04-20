Fox News: у демократов нет вариантов — Байден пойдёт на второй срок, хотя стал для США «катастрофой»

Президент США Джо Байден рассказал Бараку Обаме, что собирается баллотироваться на второй срок, передаёт Fox News со ссылкой на анонимные источники в лагере Обамы. Как отмечает телеканал, рейтинг Байдена очень низок, а его президентство стало для Америки «катастрофой», однако другие претенденты-демократы, по-видимому, ещё хуже.

Демократы остались с поистине ужасными вариантами на 2024 год. Как сообщается, президент Байден заявил Бараку Обаме, что намерен баллотироваться на второй срок. Несмотря на то что его рейтинг упал, а его президентство стало для страны настоящей катастрофой. Но возможно, что другого выбора у его партии нет. Вы видели альтернативу?



ЛЕСТЕР ХОЛТ, ведущий NBC: Вы не бывали на границе.



КАМАЛА ХАРРИС: Я и в Европе не бывала. (Смеётся.) Не понимаю, что вы хотите этим сказать.



КАМАЛА ХАРРИС: … говорили о значимости течения времени. Так ведь? Значимость течения времени. Если подумать, значимость течения времени велика…



Ох… А вот только послушайте! Автор статьи в The Washington Post сдвинул Камалу Харрис вниз в списке демократов, которые могут претендовать на пост президента в 2024 году. Теперь она уступает Питу Буттиджичу.



Но сначала всё-таки поговорим о Джо Байдене. Как может человек с таким низким, таким обвалившимся рейтингом считать себя достойным ещё одного шанса баллотироваться на пост президента США? Учитывая, что он сказал Бараку Обаме, что будет баллотироваться снова. Это человек, которому надо почитать кое-что из того, что о нём пишут: что он умственно слаб и его способности уже не такие, как прежде.



ДАНА ПЕРИНО, бывший пресс-секретарь Белого дома: Я думаю, любой человек, который вступает в президентскую гонку, имеет такую уверенность в себе, какой, определённо, нет у меня. Для меня это просто непостижимо. Это первое. Он думает… И он ведь давно думал, что должен быть президентом. Десятки лет.



Кроме того, я считаю, с практической точки зрения, либо он, либо его люди знают, что, если сейчас он скажет, что не будет баллотироваться, это значит, что они не решат никаких поставленных задач.



Думаю, когда они проиграют на промежуточных выборах, будет настоящая расплата и, возможно, мы внезапно увидим решение касательно 2024 года.



Жаль, что я не присутствовала, когда эту новость услышала Камала Харрис. Потому что, думается мне, она сидела и думала: «Вы что, меня разыгрываете? Я тут сижу, место грею, и я не смогу на него претендовать?»



Но, кроме того, позвольте упомянуть некоторых из сенаторов, которым предстоит побороться за переизбрание в 2024 году. Демократы, которых будут выбирать одновременно с Байденом: Джон Тестер от Монтаны, Джо Мэнчин от Западной Вирджинии, Шеррод Браун от Огайо, Боб Кейси от Пенсильвании, Джеки Розен от Невады, Дебби Стабенау от Мичигана. И все эти места они, вероятно, потеряют. То есть здесь есть практическая значимость.



И последнее, что я хочу сказать. Эта утечка информации — из лагеря Обамы, значит, там что-то происходит. Итак, по-видимому, Обама услышал это от Байдена, а потом рассказал паре человек. И эти люди идут и, не называя прессе своих имён, дают этой информации просочиться. И я думаю, это потому, что люди Обамы не хотят, чтобы Байден баллотировался снова, и пытаются предать это огласке сейчас, чтобы это уже обсуждалось.



Дата выхода в эфир 19 апреля 2022 года.