Daily Mail: не уважают даже в собственном доме — Байдена обделили вниманием на встрече с Обамой

На недавней встрече в Белом доме, посвящённой 12-летию принятия закона о доступном здравоохранении, гости предпочитали общаться не с Джо Байденом, а с его «харизматичным» предшественником Бараком Обамой. Видео с мероприятия вызвало живой отклик у пользователей соцсетей, которые предположили, что собравшиеся проявили неуважение по отношению к главе государства, Daily Mail.

На недавней встрече в Белом доме Джо Байден выглядел «совершенно потерянным». На кадрах с мероприятия видно, как американский лидер «поднимает руки в лёгком негодовании», поскольку присутствующие игнорируют его, предпочитая беседовать с Бараком Обамой, пишет Daily Mail.

43-й президент получил приглашение в бывшую резиденцию, чтобы отметить 12-ю годовщину принятия закона о доступном здравоохранении, также известного как Obamacare. Обама и Байден должны были представить совместный план по устранению недостатков этой инициативы, поясняет издание.

До того как его «харизматичный предшественник» затмил Байдена, оба политика всячески демонстрировали привязанность друг к другу и вспоминали о прошлой совместной работе. Они обнимались, шутили и смеялись под аплодисменты заполненного до отказа зала.

Обама начал свою речь с шутки, назвав Байдена «вице-президентом». Он также обратил внимание, что с момента его ухода произошли «некоторые изменения». Например, всех сотрудников секретной службы «вынудили носить очки-авиаторы», которые любит действующий американский лидер, а по Белому дому «бегает кошка».

После своего выступления в Восточной комнате Обама пожимал руки поклонникам и коллегам-политикам, в то время как Байден «бродил по залу в замешательстве». Глава Белого дома оставался на втором плане даже тогда, когда к общению присоединилась вице-президент Камала Харрис, подчёркивает издание.

То, что Обама привлёк к себе всеобщее внимание, неудивительно, ведь он по-прежнему пользуется огромной популярностью в Демократической партии. Он также выглядит заметно более энергичным, чем 79-летний Байден, рейтинг которого упал до сокрушительных 39%, поясняет Daily Mail.

Видео с конференции вызвало бурное обсуждение в сети. Некоторые высказали мнение, что бывший босс затмил действующего президента, которого не уважают даже в собственном Белом доме. «Мне как-то даже немного грустно на это смотреть», — признался один из пользователей Twitter. «Человек, который якобы получил 80 миллионов голосов, не может найти ни одного друга в переполненной комнате», — отметил другой.

«Печальное зрелище, видно, что он потерялся. По крайней мере, нужно проявить хоть немного уважения к человеку и его должности. Я не согласен ни с его политикой, ни с демократами, но я бы поговорил с ним, если бы никто другой этого не сделал», — написал третий пользователь. «Думаю, теперь мы знаем, кто на самом деле управляет Белым домом, и это не Джо!» — констатировал ещё один комментатор.