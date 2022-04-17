CNN: Байден утратил поддержку среди американской молодёжи

Как показал опрос общественного мнения, рейтинг Джо Байдена значительно снизился среди более молодых слоёв населения. CNN приводит такую статистику: если раньше 6 из 10 представителей поколения Z поддерживали Байдена, то теперь — меньше чем 4 из 10.
Как показало исследование общественного мнения, которое провели в Институте Гэллапа, президент США Джо Байден потерял поддержку среди американской молодёжи.
По данным, которые приводит CNN в статье на своём сайте, в первые полгода президентского срока Байдена поддерживали в среднем 6 из 10 представителей поколения Z, то есть тех, кто родился с 1997 по 2004 год. За следующий период, с сентября 2021-го по март 2022-го, это число упало до 39%. Такая же динамика среди миллениалов, то есть тех, кто родился с 1981 по 1996 год: рейтинг Байдена упал с 60% до 41%.
При этом, на удивление, среди более старшего поколения ситуация иная. Среди «беби-бумеров», то есть тех, кто родился с 1946 по 1964 год, рейтинг Байдена упал лишь на 7%. Среди «традиционалистов», то есть рождённых до 1946 года, он остался неизменным.
Впрочем, и по другим опросам видно, что среди молодых американцев энтузиазма по отношению к Байдену поубавилось. Квиннипэкский университет провёл опрос общественного мнения, который показал, что только 21% людей в возрасте от 18 до 34 лет сказал, что поддерживает результаты работы Байдена, а 58% — что не поддерживают.
Для сравнения автор статьи приводит статистику поддержки Байдена для более старших поколений: 35-36% среди тех, кому от 50 до 64 лет, и 48% — среди людей старше 65 лет.
По мнению аналитиков, такая динамика проявилась, возможно, потому, что изначально молодые американцы относились к Байдену лучше, чем более взрослые, так что пространство для падения было шире. К тому же у молодёжи было больше ожиданий от Байдена в вопросе борьбы с коронавирусом. И когда летом 2021 года заболеваемость стала расти, Байден потерял поддержку.
В любом случае эксперты отмечают, что утрата поддержки молодёжи — большая проблема для демократов, особенно учитывая, что на выборах 2020 года 60% молодёжи голосовали за Байдена, пишет CNN.
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