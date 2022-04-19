Hill: единственный, кто может победить Трампа — Байден намерен баллотироваться на второй президентский срок

В ходе разговора с бывшем президентом Бараком Обамой действующий президент Джо Байден заявил, что планирует идти на переизбрание в 2024 году, передаёт The Hill. Хотя Байдена называют наиболее вероятным кандидатом от демократов, способным победить Дональда Трампа, сомнения относительно его успеха вызывают низкий рейтинг одобрения американского лидера и его возраст.

Президент США Джо Байден рассказал бывшему американскому лидеру Бараку Обаме, что планирует баллотироваться на второй срок, сообщает The Hill со ссылкой на двух анонимных источников.

«Байден намерен баллотироваться, и он явно даёт всем это понять», — заявил источник издания, знакомый с деталями разговора между Обамой и Байденом.

В марте во время пресс-конференции в Брюсселе Байден отметил, что будет считать удачей, если на следующих выборах главы государства в 2024 году его соперником от республиканцев вновь будет Дональд Трамп.

Как сообщает издание, Байден и Обама обедали вместе в начале апреля, однако неизвестно, когда именно политики обсуждали выборы. В Белом доме отказались от комментариев.

По словам источника, Байден, несмотря на падающий рейтинг одобрения, остаётся наиболее вероятным кандидатом от Демократической партии, способным победить Трампа. Это было центральной идеей его предвыборной кампании в 2020 году, что позволило ему заручиться поддержкой множества избирателей.

«Я думаю, что он считает себя единственным, кто может победить Трампа. Я не думаю, что он считает, что в Демократической партии есть кто-то, кто может победить Трампа, и это самый большой фактор», — добавил источник The Hill.

Впрочем, помимо низкого рейтинга одобрения политики действующего президента, сомнения относительно вероятности его успеха в 2024 году вызывает возраст главы Белого дома. 79-летний Байден был самым пожилым президентом, вступившим в должность в 78 лет, а в начале второго срока, если он сможет одержать победу, ему исполнится 82 года.

Опрос телеканала CNBC, обнародованный на прошлой неделе, показал, что всего 38% американцев одобряют работу Байдена на посту президента, тогда как 53% респондентов его не одобряют. Что касается конкретно экономики, деятельность Байдена пользуется ещё меньшей поддержкой: 35% одобряют его работу по управлению экономикой, а 60% — нет. Согласно среднему значению последних опросов FiveThirtyEight, рейтинг одобрения Байдена на данный момент составляет чуть менее 42%.

Однако The Hill полагает, что к началу следующего года ситуация может измениться. Так, ожидается, что инфляция будет снижаться и всё больше американцев будут возвращаться к нормальной жизни, что может укрепить позиции Байдена в преддверии выборов 2024 года.