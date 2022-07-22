Fox News: жертва очередного мученика BLM дала отпор протестующим
И снова здравствуйте. Должно ли быть стыдно левацким организациям, когда бандиты получают деньги, а жертв объявляют виноватыми? Действительно, похоже, что попечители GoFundMe могут помогать только тем, кто нападает.
GoFundMe — сайт, где я притворяюсь, что собираю деньги для сирот, — критикуют за то, что он разместил страницу для сбора средств в пользу вооружённого преступника, после того как удалил сбор средств для продавца магазинчика, который, защищаясь, убил нападавшего.
На прошлой неделе после шестичасового противостояния полиция убила Эндрю Сандберга, стрелявшего в квартиру, где находилась молодая мама и её двое детей. Через несколько дней мама оказалась лицом к лицу с протестующими BLM, которые собрались у её дома, чтобы ругать копов.
АРАБЕЛЛА ФОСС-ЯРБРО, пострадавшая: Тот человек… Джордж Флойд был безоружен, Бреонна Тейлор была безоружна. А этот человек целенаправленно пытался нас убить!
Три года я здесь жила, и никто из вас не приходил посмотреть, всё ли с ним в порядке!
В коридоре валялись гильзы! Пуля прошла сквозь мою дверь, сквозь колонну в кухню! Я готовила еду своим детям!
Вам всем следовало прийти и помочь ему, когда он был жив! Моим детям приходится видеть, как вы прославляете жизнь человека, который пытался их убить!
Ничего себе! Ух! (Аплодисменты.) Неплохо!
Арабелла Фосс-Ярбро, небелая женщина, была шокирована, когда узнала, что тот факт, что она не хотела, чтобы её и её детей убили, делает её сторонницей превосходства белой расы! (Смех.)
Тем временем страница GoFundMe на имя стрелявшего в неё человека собрала более 20 тысяч долларов! Сравните со страницей Хосе Альбы, работника магазинчика, убившего в качестве самообороны бывшего заключённого и за это обвинённого в убийстве. По-видимому, из всех подозреваемых в убийстве только его одного активисты не защищают! Сбор средств в его пользу был удалён вскоре после публикации, потому что компания заявила, что не разрешает сбор денег на судебные издержки обвиняемых в насильственных преступлениях.
Другими словами, для человека, который защищался, и для человека, который едва не убил женщину и её двух маленьких детей, правила разные.
Но здравый смысл восторжествовал. Во вторник окружной прокурор Манхэттена Элвин Брэгг снял с Альбы обвинения в убийстве, после того как следствие не нашло доказательств неоправданного применения смертоносной физической силы. Но не вздумайте похлопать Брэгга по спине: он может привлечь вас к ответственности за покушение на убийство!
Дата выхода в эфир 20 июля 2022 года.
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