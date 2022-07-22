Fox News: жертва очередного мученика BLM дала отпор протестующим

Арабелла Фосс-Ярбро готовила еду своим детям, когда афроамериканец Эндрю Сандберг начал стрелять по её дому. Прибывшие полицейские убили Сандберга, после чего активисты BLM организовали уличные протесты, однако Арабелла не побоялась высказать толпе, что она думает об их новом герое. Как отмечает Fox News, левые организации и онлайн-платформы в США зачастую сочувствуют преступникам, а не их жертвам.

И снова здравствуйте. Должно ли быть стыдно левацким организациям, когда бандиты получают деньги, а жертв объявляют виноватыми? Действительно, похоже, что попечители GoFundMe могут помогать только тем, кто нападает.



GoFundMe — сайт, где я притворяюсь, что собираю деньги для сирот, — критикуют за то, что он разместил страницу для сбора средств в пользу вооружённого преступника, после того как удалил сбор средств для продавца магазинчика, который, защищаясь, убил нападавшего.



На прошлой неделе после шестичасового противостояния полиция убила Эндрю Сандберга, стрелявшего в квартиру, где находилась молодая мама и её двое детей. Через несколько дней мама оказалась лицом к лицу с протестующими BLM, которые собрались у её дома, чтобы ругать копов.



АРАБЕЛЛА ФОСС-ЯРБРО, пострадавшая: Тот человек… Джордж Флойд был безоружен, Бреонна Тейлор была безоружна. А этот человек целенаправленно пытался нас убить!



Три года я здесь жила, и никто из вас не приходил посмотреть, всё ли с ним в порядке!



В коридоре валялись гильзы! Пуля прошла сквозь мою дверь, сквозь колонну в кухню! Я готовила еду своим детям!



Вам всем следовало прийти и помочь ему, когда он был жив! Моим детям приходится видеть, как вы прославляете жизнь человека, который пытался их убить!



Ничего себе! Ух! (Аплодисменты.) Неплохо!



Арабелла Фосс-Ярбро, небелая женщина, была шокирована, когда узнала, что тот факт, что она не хотела, чтобы её и её детей убили, делает её сторонницей превосходства белой расы! (Смех.)



Тем временем страница GoFundMe на имя стрелявшего в неё человека собрала более 20 тысяч долларов! Сравните со страницей Хосе Альбы, работника магазинчика, убившего в качестве самообороны бывшего заключённого и за это обвинённого в убийстве. По-видимому, из всех подозреваемых в убийстве только его одного активисты не защищают! Сбор средств в его пользу был удалён вскоре после публикации, потому что компания заявила, что не разрешает сбор денег на судебные издержки обвиняемых в насильственных преступлениях.



Другими словами, для человека, который защищался, и для человека, который едва не убил женщину и её двух маленьких детей, правила разные.



Но здравый смысл восторжествовал. Во вторник окружной прокурор Манхэттена Элвин Брэгг снял с Альбы обвинения в убийстве, после того как следствие не нашло доказательств неоправданного применения смертоносной физической силы. Но не вздумайте похлопать Брэгга по спине: он может привлечь вас к ответственности за покушение на убийство!



Дата выхода в эфир 20 июля 2022 года.