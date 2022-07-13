NYPost: «ещё больше разозлит безутешных родителей» — на новом видео из школы Увалде видно, как полицейские бежали от стрелка

На новом видео из начальной школы в техасском городе Увалде, где 24 мая в результате массовой стрельбы погибли 19 школьников и двое преподавателей, видно, что полицейские не спешили предпринимать немедленных действий, чтобы остановить кровавую бойню, сообщает New York Post. На запись также попал момент, когда полицейские убегают по коридору, после того как нападавший открыл по ним огонь.

Согласно новым кадрам ужасающего нападения на школу в техасском городе Увалде, полицейские в ответ на стрельбу в учебном заведении обратились в бегство, а 19 детей и два учителя остались умирать в своих классах, сообщает New York Post.



На опубликованной 77-минутной видеозаписи видно, как правоохранители врываются в начальную школу «Робб» через несколько минут после того, как 18-летний Сальвадор Рамос устроил бойню, в результате которой погибли 19 детей и два учителя.



Однако вместо того, чтобы противостоять ему, они остановились и медлили, причём в определённый момент записи можно наблюдать, как один из полицейских в каске и жилете использует настенный санитайзер и проверяет свой телефон.



Школьная камера видеонаблюдения также зафиксировала момент, когда полицейские убегают по коридору, после того как Рамос открыл по ним огонь.



Это видео стало подтверждением разоблачающих сообщений о том, что местные и государственные власти не предприняли немедленных действий, чтобы «остановить эту кровавую баню», хотя они находились всего в нескольких метрах от стрелка.



На записи также видно, как хорошо вооружённые правоохранители бродят по коридору, уходят и возвращаются, разговаривают друг с другом и звонят в те самые драгоценные моменты, когда они могли бы попытаться помешать убийце.



Только на 77-й минуте записи полицейские наконец врываются в класс, где Рамос, погибший в результате этого штурма, застрелил невинных детей и преподавателей.



Как отмечает New York Post, это видео, вероятно, ещё больше разозлит безутешных родителей, многие из которых ждали возле школы, поскольку им запретили входить и предпринимать попытки спасти своих детей.