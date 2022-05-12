Week: двери в НАТО для Украины должны быть закрыты навсегда

НАТО несёт ответственность за украинский кризис, поскольку игнорировать требования России по безопасности было нельзя, и об этом уже давно предупреждали высокопоставленные эксперты. Как пишет обозреватель The Week, дипломатия пока всё ещё может разрешить сложившуюся ситуацию, однако для этого Украина должна стать нейтральным государством, двери в альянс для которого всегда будут закрыты.

Спецоперация России на Украине вызвала жаркие дебаты по поводу НАТО, которые на прошлой неделе перекинулись и в сенат США. Некоторые их участники утверждают, что расширение НАТО на восток ускорило конфликт, создав угрозу для безопасности России. Другие возражают, говоря, что, поскольку альянс носит чисто оборонительный характер, единственная «угроза», которую он представляет, — это угроза имперским амбициям президента России Владимира Путина. Как считает обозреватель The Week Эндрю Дэй, последний аргумент ошибочен, поскольку независимо от того, угрожало НАТО России или нет, Путин был убеждён, что угрожает, и это его убеждение повлияло на решение о начале спецоперации. Более того, опасения Путина были вполне предсказуемыми и войны можно было бы избежать, если бы Вашингтон отнёсся к ним серьёзно.

Как продолжает автор материала, в преддверии спецоперации Белый дом отказался обсуждать с Москвой вопросы о расширении НАТО. Высокопоставленный чиновник администрации, советник госдепартамента Дерек Шолле поддержал этот отказ.

«НАТО — оборонительный союз. НАТО не представляет угрозы для России», — сказал он, подразумевая, что этот вопрос не касается Москвы.

В том же духе Иво Даалдер, бывший постоянный представитель США при НАТО в 2009 — 2013 годах, сказал, что организация «представляет собой оборонительный альянс, и не только в теории, но и на практике является таковым». Однако за несколько лет до этого, в 1999 году, тот же Даалдер написал доклад, в котором отражал «эволюцию НАТО от союза коллективной обороны к организации, занимающейся прежде всего урегулированием кризисов». Он размышлял об условиях для применения силы этим новым, более продвинутым НАТО: «Традиционные критерии — самооборона от вооружённого нападения на территорию любого члена Североатлантического союза — слишком узки».

Даалдер заметил, что НАТО применило военную силу в Боснии и Косове, «даже несмотря на то, что обязательство альянса по коллективной обороне в соответствии со статьёй 5 не стояло напрямую в повестке дня». Он заявил тогда, что, «без сомнений», НАТО может применить силу, и выдвинул тезис о том, что организации следует подчеркнуть «свою принципиальную готовность участвовать во всём спектре возможных военных миссий». А несколько недель спустя НАТО начало бомбить Сербию.

В 2011 году НАТО снова применило военную силу вне рамок действия статьи 5, на этот раз против Ливии. Введенная НАТО бесполётная зона получила поддержку ООН, но её имплементация превратилась в операцию по смене режима.

«Народ Ливии избавился от диктатора, — заявил тогдашний вице-президент Байден через несколько часов после того, как ливийский лидер Муаммар Каддафи был убит. — НАТО сделало всё правильно. Это инструкция к тому, как вести себя с миром, по мере того, как мы идём вперёд».

Как отмечает Эндрю Дэй, даже если бы НАТО был «оборонительным альянсом», вступление в него Украины затронуло бы интересы безопасности России. Перед началом спецоперации Путин разъяснил, почему, по его мнению, Украина в НАТО будет представлять для Москвы непосредственную угрозу. Поскольку Запад не признаёт присоединение Крыма Россией, рассуждал он, любой конфликт там может рассматриваться как нападение России на Украину, что приведёт к срабатыванию статьи 5.

И это, отмечает автор, были не пустые разглагольствования. В 2008 году посол в России и нынешний директор ЦРУ Уильям Бёрнс сообщал в Вашингтон, что «вступление Украины в НАТО явится нарушением самой яркой из всех красных линий для российской элиты (а не только для Путина)». За два с половиной года общения в России со сторонниками жёсткой линии, либералами и всеми, кто находится между ними, Бернс не смог «найти никого, кто рассматривал бы Украину в НАТО как нечто иное, чем прямой вызов интересам России». А в Вашингтоне аналитик разведки Фиона Хилл советовала президенту Джорджу Бушу не приглашать Украину в НАТО.

Как заключает автор статьи, не сумев превратить Украину в члена НАТО, США сделали из неё аванпост альянса, предоставляя военную помощь на миллиарды долларов, проводя совместные военные учения, осуществляя тайные военизированные учебные программы, обмениваясь разведданными и даже участвуя в кибероперациях против российского правительства. В итоге США создали для Украины наихудший из возможных вариантов существования — в качестве своей марионетки-провокатора на пороге России, но без натовского зонтика безопасности.

Перспектива вступления Украины в НАТО обострила восприятие Москвой этой угрозы и сделала геополитический взрыв более вероятным.

«Мы никогда не узнаем, могла ли серьёзная дипломатия предотвратить войну, но пока она всё же может разрешить возникший кризис. Администрация Байдена должна работать с европейскими союзниками таким образом, чтобы добиться урегулирования, которое сделает Украину нейтральным государством. Для Украины сохранять хотя бы формальный нейтралитет гораздо лучше, чем быть полем битвы великих держав. И это работает в обоих направлениях. Если Россия выведет все свои вооружённые силы и перестанет вмешиваться в дела своего меньшего соседа, двери НАТО должны остаться для Украины закрытыми», — заключает обозреватель The Week.