Xinhua: расширение НАТО на восток посеяло семена украинского конфликта

Постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь заявил, что уроки украинского кризиса глубоки и заслуживают серьёзного осмысления. Как передаёт Xinhua, дипломат отметил, что неоднократное расширение НАТО на восток после окончания холодной войны не только не сделало Европу более безопасной, но и посеяло семена конфликта.
В четверг Совет Безопасности ООН провел заседание по украинской проблеме. Постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь призвал международное сообщество активизировать усилия по содействию прекращению огня и прекращению боевых действий, чтобы свести к минимуму гуманитарные последствия конфликта, отметив, что уроки украинского кризиса глубоки и заслуживают серьёзного осмысления.
Дипломат заявил, что неоднократное расширение НАТО на восток после окончания холодной войны не только не сделало Европу более безопасной, но и посеяло семена конфликта. НАТО называет себя оборонительной организацией, но произвольно начинало войны против суверенных государств, которые привели к огромным жертвам и гуманитарным катастрофам, добавил он.
Чжан Цзюнь напомнил, что 7 мая 1999 года НАТО разбомбило посольство КНР в Союзной Республике Югославия. Тогда погибли трое китайских журналистов, более 20 дипломатов получили ранения. Китайский народ не забудет эту варварскую жестокость и никогда не допустит повторения подобных инцидентов, заявил постпред.
Дипломат подчеркнул, что безопасность всех стран неделима — неразумно основывать безопасность одного государства на незащищенности других, это не сработает в реальности. Холодная война давно закончилась, НАТО должно скорректировать свою позицию с учётом развития ситуации. Упрямая приверженность устаревшей концепции безопасности и стремление спровоцировать конфронтацию между блоками и создать напряжённость в Европе, Азиатско-Тихоокеанском регионе и во всём мире вредны как для самого альянса, так и для других. Китай решительно выступает против этого, заявил Чжан Цзюнь.
Постпред подчеркнул, что миру не нужна новая холодная война, он не выдержит ещё больших потрясений и расколов. Китай торжественно заявляет, что для урегулирования реальных проблем безопасности человечества и достижения долгосрочного мира во всём мире все страны должны подтвердить свою приверженность целям и принципам Устава ООН, эффективно поддерживать принцип неделимости безопасности и объединить усилия путём консультаций для построения сбалансированной, эффективной и устойчивой архитектуры глобальной и региональной безопасности.
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