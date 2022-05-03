Forbes: Госдеп обвинил Китай в скрытой поддержке спецоперации на Украине

Госдеп США заявил, что, хотя Китай публично не высказывался о поддержке в адрес России, распространение Пекином кремлёвского видения событий на Украине свидетельствует о том, что в украинском конфликте там поддерживают именно Москву, пишет Forbes. Впрочем, китайские аналитики полагают, что Китай всё ещё стремится сохранить внешнеполитический баланс между Россией и Западом.

Транслирование Китаем российской позиции относительно военной спецоперации на Украине демонстрирует поддержку Пекином Москвы в украинском конфликте, сообщает Forbes со ссылкой на заявление Государственного департамента США.

«Правительственные чиновники, государственные и партийные СМИ Китайской Народной Республики (КНР) и Коммунистической партии Китая (КПК) регулярно распространяют кремлёвскую пропаганду, теории заговора и дезинформацию», — заявили в Госдепе.

По мнению Вашингтона, Китай использует соцсети, местные средства массовой информации и своих дипломатов для обоснования действий России в рамках спецоперации «в разных регионах по всему миру», «подрывая доверие к США и другим странам, демократическим институтам и независимым СМИ». При этом в самой Поднебесной китайское правительство подвергает цензуре «достоверные сообщения» о событиях на Украине, распространяемые Западом, и обвиняет Соединённые Штаты и НАТО в подталкивании России к проведению спецоперации.

В Госдепе утверждают, что, хотя Китай публично не высказывал одобрение или осуждение действий России на Украине, распространение Пекином «необъективных заявлений» Москвы демонстрирует, что там «поддерживают Россию».

Впрочем, по мнению китайских аналитиков, спецоперация России на Украине поставила Китай в непростое положение, заставив Пекин искать баланс между отношениями с Москвой и связями с Вашингтоном.

Так, по словам декана Института международных отношений в Университете Цинхуа в Пекине Янь Сюэтуна, Китай оказался «в затруднительном стратегическом положении». Политолог утверждает, что украинский конфликт нарушил китайскую торговлю на миллиарды долларов, обострил напряжённость в Восточной Азии и углубил политическую поляризацию внутри Китая, разделив людей на сторонников и противников России.

«Но с другой стороны, Китай обвиняет Соединённые Штаты в провоцировании России своей поддержкой расширения НАТО и беспокоится, что Вашингтон будет стремиться затянуть конфликт на Украине, чтобы Россия в нём увязла. Пекин не видит особой выгоды от присоединения к международному хору, осуждающему Москву», — приводит Forbes слова Сюэтуна.