Week: беспомощность полиции Техаса заставляет американцев задуматься о покупке оружия

Вопиющий случай с бойней в школе техасского города Ювальде, когда преступник 40 минут расстреливал детей, в то время как полиция ничего не делала, может побудить американцев встать на сторону сторонников легализации оружия, предупреждает издание The Week. Как пишет автор, именно регулярные расстрелы в школах демонстрируют отсутствие того результата, на который надеются сторонники жёсткого запрета средств самообороны.

Массовая бойня в техасской школе привела к новым призывам к контролю над оборотом оружия в США. Однако, как пишет The Week, ситуация в стране может резко измениться, если продолжится тщательное расследование жалоб на реакцию полицейского управления Ювальде в связи со стрельбой.

«Полиция ничего не делала, — сказал один родитель репортёру газеты The Wall Street Journal. — Они просто стояли за забором. Они не собирались входить на территорию школы и никуда не бежали».

Родители утверждают, что они были остановлены, даже скованы наручниками полицией, которая отказалась войти в школу, чтобы противостоять вооружённому преступнику. Возникли вопросы о том, почему так долго стрелку было позволено свободно передвигаться внутри и убивать школьников из оружия, пока полиция ждала снаружи целых 40 минут. В конце концов, внутрь школы вошли офицеры пограничной службы, а её спецназ застрелил убийцу.

Как продолжает автор материала, если люди не ощущают, что полиция или другие государственные силовые ведомства могут защитить их или их семьи, они прибегают к самообороне. Именно регулярные бойни в школах и демонстрируют отсутствие того результата, на который надеются сторонники жёсткого контроля над оружием в своих требованиях к властям изменить действующее оружейное законодательство. И тогда многие граждане в ответ на эти кровавые инциденты покупают оружие.

Если реакция правоохранительных органов оказывается малоэффективной, часть населения может выступить против той политики, которая, по их мнению, в конечном итоге разоружит их самих. Это не будет всеобщим ответом — многие по-прежнему будут ожидать как решения проблемы каких-то действий правительства в отношении оружия. Но другие американские граждане возмущаются робким ответом властей на нападения и хотят, чтобы их детей защищали люди, которые знают их и заботятся о них: их учителя, соседи, семьи и они сами. И они сочтут доводы о том, что только обученным профессионалам можно доверять борьбу с вооружёнными стрелками, гораздо менее убедительными, если эти профессионалы будут избегать активных действий в чрезвычайных ситуациях, чем людям, которые лично знают детей.

«И такие подходы не обязательно будут ограничиваться только слоем белых консерваторов, несмотря на распространённые стереотипы. Сегодня мы наблюдаем рост числа людей, владеющих оружием и среди цветных, в том числе в тех сообществах, где существует устойчивое недоверие к защите со стороны полиции. Это может перевернуть политику после бойни в Ювальде с ног на голову», — считает автор материала.