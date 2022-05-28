WP: США собираются отправить Украине дальнобойные РСЗО

Администрация США готовится отправить Киеву передовые ракетные системы дальнего радиуса действия MLRS, которые значительно превосходят по дальнобойности всё то, что стоит на вооружении у украинских войск, пишет The Washington Post. Вместе с тем, как отмечает газета, Вашингтон не хочет поставлять Киеву наиболее дальнобойные ракеты, опасаясь, что они могут быть использованы для ударов по российской территории, что может привести к серьёзному обострению конфликта.

Администрация президента США Джо Байдена готовится отправить передовые ракетные системы дальнего радиуса действия на Украину, чтобы та дала отпор наступающим российским войскам, пишет The Washington Post со ссылкой на американских чиновников и сотрудников аппарата конгресса.

Этот шаг, о котором могут объявить уже на следующей неделе, предполагает поставки реактивных систем залпового огня MLRS, которые способны осыпать цели градом ракет на куда большем расстоянии, чем позволяют имеющиеся у Киева боевые системы.

Организация поставок подобных средств была главной просьбой со стороны украинских чиновников, по словам которых, РСЗО могут сыграть ключевую роль в сдерживании атак России в Донбассе. Тем не менее окончательное решение по поводу отправки MLRS предстоит принять Белому дому.

Между тем Кремль выступил с предупреждением, что странам, которые предоставляют Украине доступ к современному оружию, грозят серьёзные последствия. В частности, в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Запад «объявил России тотальную войну».

В то же время администрация Байдена пытается помочь Киеву в его борьбе против России таким образом, чтобы не спровоцировать Москву на ответные меры против США или их союзников. По данным источников газеты, по этой причине в ходе закрытого брифинга на Капитолийском холме, который прошёл на этой неделе, представители Госдепартамента сообщили, что некоторые чиновники Белого дома опасались, что поставки РСЗО с радиусом действия более 280 км могут привести к тому, что украинские силы обстреляют российскую территорию. По их мысли, такое развитие событий способно привести к значительному обострению конфликта.

Представители Госдепартамента также отметили, что этот вопрос, судя по всему, будет рассмотрен в ходе переговоров с Киевом. По словам одного высокопоставленного американского чиновника, Белый дом готов предоставить Украине системы РСЗО, однако будет стремиться снизить риск обострения, придержав поставки ракет наибольшей дальности, которые могут быть использованы при стрельбе из MLRS.

Обычные ракеты для MLRS обладают радиусом действия примерно 70 км, однако специализированные ракеты могут добивать до целей на дистанции почти 300 км. В своё время эти дальнобойные средства применялись во время войны в Персидском заливе и войны в Ираке для поражения важнейших объектов инфраструктуры вроде систем ПВО и баз передового базирования.

Вместе с тем даже менее дальнобойные ракеты могут увеличить дальность стрельбы украинских сил более чем в два раза. Киев уже пользуется американскими гаубицами M777, радиус действия которых достигает 29 км. Ранее США также поставили Украине другое современное оружие, включая тысячи комплексов Stinger и Javelin.