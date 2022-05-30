Немецкий эксперт: ситуация патовая — украинцы не хотят отдавать землю, русские не хотят уходить

Военный эксперт и профессор международной политики Университета бундесвера в Мюнхене Карло Масала заявил, что, благодаря успешному наступлению российской армии, в настоящий момент Владимир Путин не видит оснований для переговоров с Украиной, передаёт Handelsblatt. По его словам, Украина не хочет отдавать ни одну территорию, а русские не хотят уходить, поэтому переговоры были бы «чрезвычайно трудными».

В настоящее время президент России Владимир Путин не видит оснований для переговоров с Украиной, считает политолог и военный эксперт Карло Масала. Масала, профессор международной политики Университета бундесвера в Мюнхене, заявил, что Путин начнёт «серьёзные переговоры только в том случае, если будет вынужден опасаться, что больше потеряет, чем выиграет», продолжив военную операцию. Но в настоящий момент это не так. «У него всё складывается. Так что нет абсолютно никакой мотивации для участия в этих переговорах», — отмечает Масала, передаёт Handelsblatt.

По словам Масалы, недавние военные успехи российских вооружённых сил в Донбассе можно объяснить двумя причинами. Во-первых, у украинцев не хватает тяжёлого вооружения. Во-вторых, российские военные успешно изменили свою стратегию. «Они перестали наступать широким фронтом, теперь они сосредоточивают свои войска для продвижения на небольших участках фронта. Благодаря этому в настоящее время они располагают численным преимуществом», — объясняет Масала.

Перед Украиной наиболее остро стоит вопрос о необходимости сдачи позиций в определённых районах — в противном случае возникнет риск окружения украинских войск, а затем, возможно, их сдачи в плен. Речь идёт, например, о городе Северодонецке. «Если русские возьмут этот город, они получат почти полный контроль над Луганской областью», — подчёркивает Масала. Решающим фактором для дальнейшего хода боевых действий, по словам Масалы, станет успех планируемого на июнь контрнаступления Украины.

Для улучшения перспектив Украины Масала выступает за поставки тяжёлых вооружений. «Необходимо изменить расчёты Путина относительно уровней затрат и выгод», — утверждает он. Если бы в какой-то момент дело действительно дошло до переговоров, они были бы «чрезвычайно трудными». «Просто потому, что Украина не хочет отдавать ни одну территорию, а русские не хотят уходить с Украины. Поэтому эти переговоры будут сопровождать нас ещё долго. Перемирие будет очень нестабильным, боевые действия будут вспыхивать снова и снова. Это не двух-трёхнедельный процесс», — отмечает Масала.

Президент Украины Владимир Зеленский уже дал понять, что результат любых переговоров должен быть одобрен населением на референдуме. «В ином случае он не устойчив. Это закончится хаосом», — предупредил Масала.

О нынешних военных целях Путина можно только догадываться. «Мы не знаем, достаточно ли ему отобрать у Украины Донбасс и сухопутный коридор в Крым, что соответствует 15 — 20 % территории ФРГ, или он хочет большего. Он объявил о большем», — утверждает Масала.

По словам Масалы, Украина получает военную помощь от Запада, но и Путин ещё не исчерпал все средства. Например, он может ввести военное положение, а затем объявить всеобщую мобилизацию. «Он этого не делает по веским причинам, — рассуждает Масала, — но у него всё ещё есть варианты», — цитирует эксперта Handelsblatt.