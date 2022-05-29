N-TV: «вторые Балканы» — Европол обеспокоился дальнейшей судьбой оружия, поставляемого на Украину

Европейские поставки вооружения на Украину могут стать проблемой, которая переживёт нынешние боевые действия, сообщает N-TV. Есть угроза, что потом оружие может попасть не в те руки, опасается Катрин де Болл, директор полицейской службы ЕС Европол. Пугающим примером этого стали войны на территории бывшей Югославии: преступные группировки до сих пор используют боевые средства, оставшиеся от тех конфликтов.

Полицейская служба ЕС Европол обеспокоена из-за дальнейшей судьбы оружия, поставляемого на Украину, сообщает N-TV. «Когда-нибудь боевые действия закончатся, — заявила директор ведомства Катрин де Болл. — Мы хотим избежать ситуации, которая возникла 30 лет назад во время югославских войн». По её словам, преступные группировки до сих пор используют оружие, оставшееся от тех конфликтов.

Югославские войны — это серия боевых противостояний на территории бывшей Югославии, произошедшие в период с 1991 по 2001 годы. В то время там шло активное вооружение. Потом крупные боевые системы удалось постепенно ликвидировать, но на Балканах остались миллионы единиц лёгкого стрелкового оружия. При этом оно представляет угрозу не только для безопасности в регионе, но и в других странах. К примеру, в результате проведённого расследования Геэнеральная прокуратура в Мюнхене установила, что в 2015 году правые радикалы и «граждане рейха» из Германии пытались заполучить это оружие.

В связи с событиями на Украине Европол планирует создать международную рабочую группу, которая займётся разработкой стратегий того, как обходиться с возникшей там ситуацией. К тому же служба наблюдает за перемещением между Украиной и ЕС известных экстремистов. Ещё в начале конфликта на востоке Украины в 2014 году Пётр Порошенко, занимавший тогда пост президента страны, выразил обеспокоенность по поводу контрабанды оружия.

«В ситуации очень высокая динамика и степень фрагментации, и мы получаем разные цифры от наших европейских партнёров», — отметила де Болл. По её словам, те, кто выезжает с Украины, — это «не однородная группа людей»: у всех них «разный опыт и идеологии». Наблюдение также ведётся за добровольцами, которые вернулись из страны, не выдержав жёсткой реальности боевых действий.

К тому же Европол отмечает увеличение количества кибератак, связанных с событиями на Украине. Главным образом речь идёт о DDoS атаках, когда интернет-серверы пытаются искусственно перегрузить, а также об использовании программ-вымогателей, с помощью которых шифруется часть данных на заражённом компьютере, чтобы ими не могли воспользоваться.