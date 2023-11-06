RTS: французский политолог указал на ответственность Запада в конфликте на Украине

Запад совершил ряд ошибок и несёт часть ответственности за украинский конфликт, заявил политолог Паскаль Бонифас в эфире RTS. Он считает, что эскалации можно было бы избежать, если бы Европа и США относились к России как к настоящему партнёру и не игнорировали её позицию на международной арене.

Западные страны должны признать, что на них лежит часть ответственности за украинский конфликт, заявил политолог и директор Института международных и стратегических отношений (IRIS) Паскаль Бонифас в эфире RTS. По его словам, Европе и США нужно было больше прислушиваться к опасениям российских властей.

Как напомнил эксперт, после «майдана» ничто не предвещало начала СВО, однако война за влияние на Украине продолжалась уже много лет. В сближении бывшей советской республики и западного лагеря США преследовали свои стратегические интересы, однако прямое столкновение можно было предотвратить. Бонифас подчёркивает, что страны Запада допустили ряд ошибок: по его мнению, война в Косове, расширение НАТО, развёртывание систем ПВО в нарушение ядерного паритета между Москвой и Вашингтоном, а также операция в Ливии заставили Москву поверить, что ей нет места в содружестве ведущих стран мира. Французский геополитик предполагает, что эскалации можно было бы избежать, если бы Запад относился к России как к настоящему партнёру и не игнорировал её позицию на международной арене.

Паскаль Бонифас считает, что на данный момент украинский конфликт укрепляет Соединённые Штаты и Североатлантический альянс, который держится на американском военном потенциале. Тем не менее в долгосрочной перспективе в выигрыше может остаться Китай, который сейчас налаживает связи с Глобальным Югом. Пекин убеждает заключать с ним партнёрские соглашения, потому что он хочет мира, тогда как США благодаря поставкам вооружения Киеву затягивают войну, пишет RTS.