«Мы с ним покончим»: ведущий Fox News напомнил об угрозе Байдена в адрес «Северного потока»

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Офицер Минобороны США: союз России и Китая — экзистенциальная угроза для Америки Fox News
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Политолог Орлов: происходит сознательное банкротство Европы руками США
Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов в беседе с RT прокомментировал заявление помощника главы Минфина США по противодействию финансированию терроризма и преступлений Элизабет Розенберг о том, что Соединённые Штаты будут наказывать методом санкций тех юридических лиц из стран G7, которые не станут следовать договорённости о предельной стоимости нефти из России.
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Российский дипломат Гаврилов предостерёг Британию и США от опрометчивых шагов
Россия предостерегает США и Великобританию от опрометчивых шагов, способных приблизить ситуацию вокруг Украины к опасной черте, заявил глава российской делегации в Вене Константин Гаврилов.
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Гончаренко: «Уралу» сейчас очень нужны такие победы, как над «Торпедо»
Главный тренер екатеринбургского «Урала» Виктор Гончаренко прокомментировал результат матча Кубка России по футболу с московским «Торпедо».
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Футболист сборной Колумбии Карраскаль вернётся в расположение ЦСКА 30 сентября
Директор по коммуникациям московского ЦСКА Кирилл Брейдо сообщил, когда колумбийский полузащитник Хорхе Карраскаль вернётся в расположение команды.
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В Херсонской области заявили о независимости региона после референдума
После проведения референдума Херсонская область является независимым государством, заявил председатель правительства области Сергей Елисеев.
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Генпрокуратура: России причинён значительный ущерб из-за ЧП на «Северных потоках»
Генеральная прокуратура сообщила, что России причинён значительный ущерб из-за повреждений на нитках трубопровода «Северный поток».
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Циннбауэр — о разгроме «Химок»: у нас было очень много голевых моментов
Главный тренер «Локомотива» Йозеф Циннбауэр прокомментировал результат матча группового этапа Кубка России по футболу с «Химками».
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Росстат зафиксировал недельную инфляцию на уровне 0,08%
Росстат в период с 20 по 26 сентября зарегистрировал инфляцию на уровне 0,08%.
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ГП России инициировала дело о международном терроризме после аварий на «Северных потоках»
Генеральная прокуратура России инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма после аварий на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».
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Педриньо стал автором первого покера в истории «Локомотива»
Столичный «Локомотив» переиграл с крупным счётом подмосковные «Химки» в матче группового этапа Кубка России по футболу.
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Колосков: пусть Педриньо и дальше забивает
Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков похвалил бразильского нападающего московского «Локомотива» Педро Габриэла за четыре забитых мяча в матче Кубка России.
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Гогниев после 0:5 от «Локомотива»: не надо винить футболистов
Главный тренер «Химок» Спартак Гогниев после поражения в матче Кубка России от «Локомотива» заявил, что его команда провалила игру.
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Рогов: референдум в подконтрольной Киеву части Запорожья пройдёт после её освобождения
Референдум в подконтрольной Киеву части Запорожья планируется провести после её освобождения, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» и отделения Российского исторического общества Запорожской области Владимир Рогов.
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В Астраханской области ввели режим повышенной готовности в приграничном районе
В Астраханской области ввели режим повышенной готовности в приграничном с Казахстаном Красноярском районе.
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Гимнасты и тренеры сборной России получат бронь от мобилизации
Старший тренер сборной России Валентина Родионенко сообщил, что члены национальной команды по спортивной гимнастике имеют бронь от мобилизации.
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Агент: как я и говорил, Педриньо просто ас
Луис Фернандо Гарсия, агент полузащитника московского «Локомотива» Педриньо, прокомментировал покер своего клиента в ворота «Химок».
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«Динамо» по пенальти уступило «Оренбургу» в матче Кубка России по футболу
Московское «Динамо» на выезде проиграло «Оренбургу» в матче группового этапа Кубка России по футболу.
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Нагорный стал чемпионом спартакиады в личном многоборье
Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный завоевал золотую медаль в личном многоборье на Всероссийской спартакиаде сильнейших спортсменов в Казани.
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В Херсоне заявили об ударе ВСУ по университету в центре города
Украинские военные нанесли ракетный удар по комплексу политехнического университета в Херсоне, заявил представитель экстренных служб.
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Баженов — о приговоре Ларину: есть закон — ему надо следовать, нравится вам это или нет
Бывший нападающий «Спартака» Никита Баженов высказался о судебном приговоре бывшему директору «Чертанова» Николаю Ларину.
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Минобороны России открыло горячую линию для родственников мобилизованных
Министерство обороны России открыло горячую линию для родственников граждан, которых призвали на военную службу в рамках частичной мобилизации.
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Покер Педриньо помог «Локомотиву» разгромить «Химки» в матче Кубка России
Столичный «Локомотив» нанёс разгромное поражение подмосковным «Химкам» в матче группового этапа Кубка России по футболу.
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Американский волейболист Кристенсон останется в «Зените» после заявления посольства США
Директор казанского «Зенита» Олег Брызгалов прокомментировал новость о том, что посольство США выступило с рекомендацией для американцев покинуть территорию России.
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Вяльбе рассказала, что норвежцы присутствуют на заседании FIS в Швейцарии
Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала, что лично виделась с представительницей норвежской делегации на заседании технического комитета Международной федерации лыжных видов спорта (FIS).
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Трасс заверила Зеленского в продолжении поддержки Украины
Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс провела телефонную беседу с украинским лидером Владимиром Зеленским и заверила его, что Британия продолжит поддержку Украины.
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Тренер фигуристов группы Мишина опроверг информацию о получении повестки
Тренер по общефизической подготовке (ОФП) группы Алексея Мишина Егор Челошкин опроверг информацию о получении повестки из военкомата.
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В городах Чехии проходят антиправительственные митинги
В Праге и ряде других чешских городов проходят антиправительственные митинги, в ходе которых демонстранты в том числе требуют военного нейтралитета Чехии и прямых соглашений с Россией о поставках газа по низким ценам.
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Тихонов: найти больших скандалистов, чем норвежцы, невозможно
Четырёхкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов отреагировал на решение норвежской делегации отказаться от участия в заседании комитетов Международной федерации лыжного спорта (FIS) в Швейцарии из-за присутствия там представителей России.
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Минфин США пригрозил санкциями юрлицам из стран G7, избегающим потолка цен на нефть из России
Соединённые Штаты будут наказывать методом санкций тех юридических лиц из стран G7, которые не станут следовать договорённости о предельной стоимости нефти из России, заявила помощник главы Минфина США по противодействию финансированию терроризма и преступлений Элизабет Розенберг.
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Геркус заявил о готовности пойти в армию в случае получения повестки
Президент московского «Торпедо» Илья Геркус высказался по ситуации с частичной мобилизацией.
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Manchester Evening Standard: «Тоттенхэм» проявляет интерес к голкиперу «Атлетико» Облаку
Вратарь «Атлетико» Ян Облак может продолжить карьеру в «Тоттенхэме».
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Глава Херсонской области Сальдо назвал юридически ничтожными обвинения Киева
Глава Херсонской области Владимир Сальдо назвал юридически ничтожными обвинения Киева за организацию референдума о вхождении региона в состав России.
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В США готовы ввести санкции против работающих в неподконтрольных Киеву районах юрлиц
США готовы к введению санкций против любых юрлиц, которые будут работать на неподконтрольных Киеву территориях, заявил координатор американской санкционной политики в Госдепартаменте Джеймс О'Брайен.
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Президент ПСЖ призвал УЕФА проверить законность летней трансферной кампании «Барселоны»
Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи усомнился в честности летней трансферной кампании «Барселоны».
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Терюшков: Минспорт подал списки спортсменов, которым полагается бронь от мобилизации
Член наблюдательного совета подмосковных «Химок» Роман Терюшков высказался по поводу ситуации с частичной мобилизацией.
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Мамиашвили: спортсмены не будут отсиживаться в кустах после получения повесток
Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили высказался о ситуации с частичной мобилизацией.
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Каменский: мы из КХЛ никого не выгоняем, каждому даём играть
Вице-президент КХЛ Валерий Каменский отреагировал на новость о том, что Федерации хоккея США и Канады призвали игроков в КХЛ покинуть Россию.
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Шведская служба безопасности начала расследование аварии на «Северных потоках»
В Швеции расследование утечек газа с «Северных потоков» передано службе безопасности страны. Ведомство не исключает причастности иностранных государств к авариям на газопроводах.
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Костомаров — о повестках Алиеву и Игнатову: в военкоматах происходит небольшой бардак
Олимпийский чемпион в танцах на льду 2006 года Роман Костомаров высказался о повестках фигуристам Дмитрию Алиеву и Макару Игнатову.
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Захарова: США давно пытаются уничтожить энергетическое сотрудничество в Европе
США давно преследуют цель уничтожить энергетическое сотрудничество в Европе и провести множество разделительных линий на Европейском континенте, что позволит им войти на европейский рынок и начать поставлять свои ресурсы. Такое мнение выразила представитель МИД России Мария Захарова в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».
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Роднина — о призыве спортсменов в армию: чем они отличаются от обычных людей?
Трёхкратная олимпийская чемпионка в парном катании, депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о призыве спортсменов в армию.
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КХЛ отреагировала на рекомендации посольства США к хоккеистам покинуть Россию
В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) прокомментировали заявление посольства США с рекомендацией для американцев покинуть территорию России.
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Агент Бутько и Мороза рассказал, что рассмотрение допинговых дел волейболистов затягивается
Агент Александра Бутько и Павла Мороза Дмитрий Резванов сообщил, что рассмотрение допинговых дел бывших волейболистов сборной России в Международной федерации волейбола (FIVB) затягивается.
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Заседание СБ ООН по авариям на «Северных потоках» назначили на 30 сентября
Заседание Совета Безопасности ООН по вопросу аварий на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» назначено на 30 сентября.
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Геркус — о поражении от «Урала»: пропустили мяч после цепочки ошибок
Президент московского «Торпедо» Илья Геркус прокомментировал поражение от екатеринбургского «Урала» в матче группового этапа Кубка России по футболу.
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Рогов: в Мелитополе и его пригороде раздалось восемь взрывов
Восемь взрывов прозвучало в Мелитополе и его пригороде, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» и отделения Российского исторического общества Запорожской области Владимир Рогов.
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Роднина предположила, почему Алиев и Игнатов могли получить повестки
Депутат Госдумы Ирина Роднина предположила, почему Дмитрий Алиев и Макар Игнатов могли получить повестки.
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Мозер пообещала, что спортсменов сборной России не будут призывать в армию
Российский тренер по фигурному катанию Нина Мозер пообещала, что спортсменов сборной России не будут призывать в армию.
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МИД России: референдумы проведены по принципам международного права
Референдумы в Херсонской и Запорожской областях, в ДНР и ЛНР осуществлены в полном соответствии с нормами и принципами международного права, заявили в МИД России.
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Терюшков: никто из футболистов «Химок» не получил повестку из военкомата
Член наблюдательного совета подмосковных «Химок» Роман Терюшков прокомментировал ситуацию с частичной мобилизацией.