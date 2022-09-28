«Мы с ним покончим»: ведущий Fox News напомнил об угрозе Байдена в адрес «Северного потока»

Президент США Джо Байден ещё в начале февраля обещал «покончить с «Северным потоком». Тогда его не восприняли всерьёз, но масштабная диверсия на балтийском газопроводе, совершить которую, по мнению ведущего Fox News Такера Карлсона, мог лишь «кретин-самоубийца», заставляет по-новому взглянуть на главу Белого дома.

Добрый вечер и добро пожаловать на программу Tucker Carlson Tonight. Крайне неприятно начинать этот вечер вторника с печальной ноты, но прямо сейчас у берегов Дании разворачивается одна из крупнейших экологических катастроф нашего времени. На газопроводах «Северный поток» — огромных российских трубопроводах, по которым из России в Западную Европу поступает природный газ, — образовались утечки газа. В настоящий момент из газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» в Балтийское море поступают миллионы кубических метров природного газа. Сейчас на ваших экранах кадры, снятые с воздуха. На них можно увидеть бурлящее токсичными пузырями поле шириной более полмили. Мы можем только гадать, сколько морских млекопитающих прямо сейчас гибнет. Бесчисленное множество. При этом атмосфере может быть нанесён долгосрочный ущерб.

Природный газ на 90 процентов состоит из метана. Метан, как вам часто говорит Джо Байден, — это ключевой двигатель глобального потепления, которое, конечно же, является угрозой для существования человека на этой планете. Поэтому если вас волнует изменение климата, то последнее происшествие с трубопроводами «Северный поток» говорит о том, что мы как никогда близко подошли к апокалипсису. Вопрос в том, как это произошло? Выходит так, что всё это не случайность. В то самое время, когда в этих трубопроводах были обнаружены утечки, шведские официальные лица зафиксировали два сильных подводных взрыва, мощность каждого из которых измерялась сотнями фунтов в тротиловом эквиваленте. Никаким природным явлением это не объяснишь. Почти немедленно на трубопроводах в трёх отдельных местах начались утечки. Поэтому есть только одно объяснение случившемуся: это был акт промышленного терроризма. Для премьер-министра Польши это было вполне очевидным фактом — и он, не тратя попусту время, заявил об этом. Смотрим.

МАТЕУШ МОРАВЕЦКИЙ, премьер-министр Польши: Сегодня мы имеем дело с актом диверсии. Нам пока ещё не известны подробности случившегося, но мы явно видим, что это акт диверсии. Акт, который, вероятно, знаменует следующую стадию обострения ситуации, с которой мы сталкиваемся на Украине.

«Мы явно видим, — сказал он, — что это акт диверсии». Акт терроризма. Ну да, мы это видим. Вопрос состоит в том, кто это сделал. Разумеется, главный подозреваемый очевиден. Это тот же самый человек, который спровоцировал внутреннюю инфляцию здесь, в США, и украл выборы 2016 года у Хиллари Клинтон. Да, это Владимир В. Путин. Издание The Washington Post немедля объявило о том, что Путин теперь использует в качестве оружия трубопроводы «Северный поток». По словам постпреда Канады при ООН, Владимир Путин решил использовать «загрязнение в качестве акта войны». Прогрессивный Twitter активно поддерживает этот вывод: Путин это сделал. И это разумно, пока вы на мгновение не задумаетесь об этом. Владимир Путин, возможно, злодей. Нам говорят, что он злодей. Но разве он глупый? Вероятно, нет. Тем не менее — и тут есть некая странность — если вы Владимир Путин, то вы должны быть кретином-самоубийцей, чтобы взрывать свои собственные трубопроводы. Это единственная вещь, которую вы никогда не стали бы делать.