А он точно главнокомандующий? — обозреватель 19FortyFive усомнился во влиянии Байдена на политику США

Американский президент имеет весьма ограниченное воздействие на внешнеполитический курс страны. В частности, вопреки конституции, он раз за разом позволяет своим подчинённым перечить его словам об обороне Тайваня, пишет обозреватель 19FortyFive Гордон Чанг.

Вероятно, американский президент Джо Байден больше не занимается внешней политикой. Более того, неясно, продолжает ли он выполнять обязанности главнокомандующего, считает обозреватель 19FortyFive и автор нескольких книг о Китае Гордон Чанг.

По словам публициста, у него появились подобные сомнения после недавнего интервью, которое глава Белого дома дал CBS News. В нём он заявил, что США отправят войска для обороны Тайваня «в случае беспрецедентной атаки».

Это недвусмысленное заявление Байдена свидетельствовало о резком изменении многолетней американской политики «стратегической двусмысленности». Согласно ей, Вашингтон не говорит ни Пекину, ни Тайбэю, будет ли он защищать островную республику от китайского вторжения, поясняет Чанг.

Однако после интервью представители администрации поспешили заверить, что Белый дом «не изменил свою политику в отношении Тайваня». На ежедневном брифинге для прессы советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан выступил с аналогичным заявлением.

Примечательно, что американский президент уже четвёртый раз даёт публичное обещание, что США придут на выручку Тайваню. При этом представители администрации, как анонимно, так и официально, противоречили Байдену все четыре раза, обращает внимание Чанг.

В частности, Салливан охарактеризовал реплику американского лидера в интервью CBS News как ответ на «гипотетический вопрос». «Когда президент Соединённых Штатов захочет объявить об изменении политики, он это сделает. Он этого не сделал», — добавил чиновник.

Но своими чёткими ответами о защите Тайваня Байден фактически положил конец политике стратегической двусмысленности, внеся в неё ясность. Следовательно, речь идёт об её изменении, рассуждает автор статьи.

«Согласно конституции, Байден как главнокомандующий отвечает за формирование внешней политики США. Однако его подчинённые прямо противоречили ему, фактически используя его власть. Это говорит о конституционном перевороте», — подчёркивает публицист.

«Так почему же американский народ должен беспокоиться о том, что кто-то другой, а не Джо Байден, занимается политикой и осуществляет свои полномочия? Потому что Китай и другие враждебные державы могут почувствовать неразбериху в администрации Байдена, и в таком случае Америка вряд ли их удержит», — предупреждает эксперт.

«Неразбериха» в американском правительстве может иметь реальные последствия. Особенно в мире, который переходит от «периода относительного спокойствия к периоду постоянного волнения», заключает Гордон Чанг.