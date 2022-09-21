New York Times: Байден озабочен тем, как дать денег Украине и не потерять союзников в Европе

В последнее время объёмы помощи Украине от крупнейших европейских стран резко сократились, пишет The New York Times, ссылаясь на данные Кильского института мировой экономики. Директор института Кристоф Тебеш отметил, что шесть крупнейших европейских стран довели помощь Украине почти до нуля: в этом свете курс Джо Байдена на продолжение помощи может напороться на сопротивление европейских союзников.

Обещая Украине миллиарды долларов в рамках долгосрочной военной помощи, администрация Джо Байдена надеется доказать, что американская поддержка может пересилить российскую решимость, пишет The New York Times. Как отмечает издание, выделение миллиардов на военную помощь почти не сказалось на популярности Байдена внутри США, однако ему также надо держать на своей стороне Европу, в условиях когда конфликт на Украине спровоцировал скачок цен на энергию, способный вызвать один из самых масштабных кризисов в европейской истории.

Американские политики говорят о том, что не видят никаких признаков разлада внутри НАТО, однако скачок цен на энергоресурсы и перспектива холодных домов во время зимы привели к беспокойству, пишет The New York Times. Это беспокойство усилилось после заявления «Газпрома» о том, что подача газа по «Северному потоку — 1» не будет возобновлена.

Со своей стороны, Джо Байден, судя по всему, намерен продемонстрировать сплочённость НАТО, пишет издание. Сенатор-республиканец Митт Ромни заявил, что поддержка Украины среди союзников США остаётся крепкой. При этом он отметил, что пока неясно, как изменится эта ситуация зимой, когда цена на отопление в Европе достигнет рекордных значений.

Как отмечает The New York Times, большая часть помощи для Украины идёт из Америки, а материальная помощь из Европы начинает сокращаться. Согласно данным Кильского института мировой экономики, общее число помощи Украине от шести крупнейших европейских стран снизилось в мае и резко сократилось в июне: в июле ни одна из этих шести стран не давала крупных обещаний. По словам директора института Кристофа Требеша, помощь от данных стран, по сути, дошла до нуля.

По словам аналитиков, особенно сильное сокращение поставок наблюдается со стороны ФРГ. Как пишет издание, критики обвиняют Берлин в том, что Германия недостаточно делает для помощи Украине. Основной фактор заключается в отказе ФРГ поставить Украине танки «Леопард-2». Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что немецкие военные запасы слишком истощены для поставок тяжёлого вооружения.