Fox News: дальше будет хуже — экономические просчёты Байдена влетают американцам в копеечку

Президент США намеренно игнорирует растущую инфляцию, от которой страдает практически вся страна. Такое мнение высказал ведущий Fox Стюарт Варни. Более того, по словам журналиста, с приходом холодов ситуация станет ещё хуже, поскольку многие американцы столкнутся с огромными счетами за газ и электричество.

Со своим комментарием выступит ведущий программ Varney and Company и American Build на Fox Business Стюарт Варни. Стюарт, вас не поразил этот ответ? Такое ощущение, что он (Джо Байден. — ИноТВ) пытался подать происходящее как нечто хорошее.

СТЮАРТ ВАРНИ, ведущий Fox Business: Президент находится в отрыве от реальности, и я думаю, делает это намеренно. Он намеренно игнорирует самый главный вопрос для избирателей, которые пойдут на выборы в ноябре, а именно инфляцию. Людей не обманешь. Они знают, что платят на 16 процентов больше за хлеб, на 39 процентов больше за яйца, на 13 процентов больше за сыр. Они всё это знают и чувствуют.

А тем временем президент заявил: «Погодите-ка, всё не так уж и плохо». Это неправильный ответ. Почему он не сказал: «Погодите-ка, я принял закон о снижении инфляции, который её снизит». Почему он это не сказал? Потому что он прекрасно понимает, что эта мера не снизит инфляцию.

Кроме того, он игнорирует ещё одну проблему, которая на нас надвигается. Это цены на газ и электроэнергию. Они идут прямиком вверх.

Люди уже ощущают (рост. — ИноТВ) счетов за коммунальные услуги.

СТЮАРТ ВАРНИ: О да, они его уже ощущают. И будет ещё хуже. Когда станет холоднее, и это произойдёт довольно скоро…

Чертовски скоро!

СТЮАРТ ВАРНИ: Чертовски скоро! Что ж, когда это произойдёт, ваши счета за отопление дома и электричество полетят вверх, потому что природного газа не хватает. Цена увеличивается, что влияет на стоимость электричества и всего остального.

Я видел одну цифру на прошлой неделе. Мазут, от которого зависят многие люди, подорожал на 70 процентов, что вызывает оторопь. Между тем позже сегодня ФРС собирается встретиться. Они планируют поднять процентные ставки, чтобы попытаться замедлить нашу экономику.

СТЮАРТ ВАРНИ: Да. Сегодня вы увидите всевозможные размышления на эту тему. Собираются ли они поднять процентные ставки на 75 или на 100 базисных пунктов? У ФРС есть конёк, и это банальная спекуляция. Дело в том, что процентные ставки растут, ипотечные кредиты сейчас на шесть процентов, вдвое больше, чем два года назад, процентная ставка по автокредитам растёт, ставки по кредитным картам растут.

И сегодня или завтра днём Федеральная резервная система объявит, насколько они повышают процентную ставку. Не сомневайтесь: она поднимется. В результате экономика, безусловно, затормозится. Это не является позитивным шагом для экономики. Это негативный шаг.

Верно. У нас не было времени, чтобы обсудить эти цифры подробно. Но яйца подорожали на 40 процентов, 16-процентный рост наблюдается почти по всем направлениям. Когда люди ходят по магазинам, они ощущают подорожание продуктов, как и бензина, каждый божий день. А что касается газа, то эту рану мы нанесли себе сами.

СТЮАРТ ВАРНИ: Да. Всё верно.

Мы могли бы решить эту проблему с помощью добычи гидравлическим разрывом пласта, но мы предпочли этого не делать. И, жители Пенсильвании, если вы проголосуете за «сенатора-толстовку», сенатора Феттермана, если вы сделаете его новым сенатором, то должны учитывать, что он совершенно против этой технологии добычи.

СТЮАРТ ВАРНИ: Это восходит к первоначальной ошибке, которую допустила в самом начале правления администрация Байдена. Он положил конец энергетической независимости Америки. Тем самым он создал всевозможные проблемы, которые мы сейчас ощущаем. Природного газа не хватает, и транспортировать его в нужные места не разрешают. Поэтому цены растут, а мы все пострадаем. Суть в том, что уровень жизни практически всех американцев снижается.

Дата выхода в эфир 20 сентября 2022 года.