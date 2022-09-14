NBC: инфляция, выше ожидаемой, стала неприятной новостью для президента Байдена

Несмотря на усилия администрации Байдена по снижению инфляции в США, в августе её показатель остался приблизительно на том же уровне, передаёт NBC. Инфляция, которая оказалась выше, чем ожидалось, стала неприятной новостью для главы Белого дома.

Направление американской экономики вновь сбивает с толку экспертов и сильно тревожит инвесторов, поскольку последние данные индекса потребительских цен говорят о том, что инфляция в августе в большинстве своём осталась без изменений, несмотря на шаги Федеральной резервной системы (ФРС) по противодействию быстрому росту цен.



Инфляция в прошлом месяце составила 8,3 процента в годовом исчислении. Нигде не было высказано более глубокого разочарования, как на Уолл-Стрит. В свой худший за последние два года день все три крупнейших индекса пережили серьёзные падения. Dow Jones упал почти на 4 процента, S&P — более чем на 4 процента, а NASDAQ — более чем на 5 процентов.



Уолл-Стрит готовится к ещё большему скачку процентных ставок со стороны ФРС, после того как постоянно падающие цены на бензин не смогли сгладить рост цен на другие покупаемые нами товары. С репортажем Эмили Икеда.



От ценников в магазинах до расходов на свет и суммы арендной платы — новые данные показывают то, что ощущают на себе многие американцы. Практически на всё цены упорно остаются высокими — на 8,3 процента выше, чем в прошлом году. Это оказывает дополнительное давление на ФРС, вынуждая её на встрече, которая состоится на следующей неделе, пойти на дальнейший агрессивный подъём процентных ставок.



ДЖО БАЙДЕН, президент США: Нам нужно сделать больше, но мы добиваемся своей цели.



Инфляция, которая уже выше, чем ожидалось, — неприятная новость для президента Байдена, который сегодня отпраздновал принятие Закона о сокращении инфляции.



ДЖО БАЙДЕН: У нас было ви́дение, план. И мы его придерживались. Как результат, мы сейчас реализуем эту работу для американского народа.



Республиканцы раскритиковали сегодняшнюю церемонию в Белом доме, назвав её оторванной от реальности.



МИТЧ МАККОННЕЛЛ, лидер республиканского меньшинства в сенате: Политические решения демократов наносят удар исподтишка по американским семьям каждый раз, когда те встают в очередь на кассу.



Хотя средняя цена за галлон бензина по стране упала на один доллар 30 центов по сравнению с рекордным июньским показателем, однако она всё ещё на 16 процентов выше прошлогоднего показателя. Также быстро растут и цены на электричество — на 15,8 процента, арендная плата — на 6,7 процента, продукты питания — на 13,5 процента. Это крупнейший годовой рост цен более чем за 40 лет.



Растущие цены вынуждают всё больше людей обращаться в продовольственные банки, такие как этот в Берлингтоне, штат Нью-Джерси, где работает волонтёром Гленда Уимберли.



ГЛЕНДА УИМБЕРЛИ, волонтёр: Это благословение для города и большое благословение для меня.



70-летняя женщина не просто волонтёр, она сама зависит от продовольственного банка, который помогает ей прокормить трёх воспитываемых ею внуков.



ГЛЕНДА УИМБЕРЛИ: Вы идёте, тратите 50 долларов, кладёте в машину где-то пять вещей и спрашиваете себя, что случилось с моими деньгами? Где еда?



Хотя средняя почасовая оплата выросла на 5,2 процента, но инфляции съедает не только эту прибавку, но и более того. И эта прибавка никак не помогает людям, таким как Гленда, имеющим фиксированный доход.



ГЛЕНДА УИМБЕРЛИ: Это как красная неоновая надпись, которая мигает, говоря: тебе нельзя это тратить, тебе нельзя туда идти, тебе нельзя этого делать. Это очень непросто.



Эмили, также растёт обеспокоенность по поводу грядущего экономического кризиса, который затронет железные дороги Америки.



ЭМИЛИ ИКЕДА, корреспондент NBC: Вы правы, Лестер. Почти 60 тысяч железнодорожных работников могут выйти на забастовку, если к пятнице не будет достигнута договорённость об оплате и графиках. Подобный шаг внесёт ещё большую сумятицу в цепочки поставок и спровоцируют транспортный кошмар. Компания Amtrak уже заблаговременно отменила ряд дальних рейсов, которые ходят по грузовым железнодорожным путям. И, Лестер, это может быть только началом.



Дата публикации 14 сентября 2022 года.