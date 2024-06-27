Washington Times Оригинал

WT: дебаты станут самым серьёзным испытанием умственных способностей Байдена перед выборами

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Для президента США Джо Байдена, который даже на лужайку Белого дома не выходит без десятка помощников, предстоящие дебаты с Дональдом Трампом станут серьёзным испытанием, пишет The Washington Times. Республиканцы предупреждают, что в связи с этим Байден может прибегнуть к помощи препаратов для повышения работоспособности, а модераторы телеканала CNN могут мешать Трампу вставлять запоминающиеся реплики.
WT: дебаты станут самым серьёзным испытанием умственных способностей Байдена перед выборами
АР

Президенту США Джо Байдену в четверг предстоит пройти самый важный тест на остроту ума на дебатах с бывшим президентом Дональдом Трампом, пишет The Washington Times.

Как отмечает издание, Байден в ходе публичных мероприятий часто застывает прямо на сцене, заикается и коверкает слова, в связи с чем только для того, чтобы он мог пройти по лужайке Белого дома, его сопровождают около десятка сотрудников администрации. Однако в четверг во время одного из самых важных событий в своей политической карьере президент останется без посторонней помощи. Байдену предстоит в течение 90 минут отвечать на вопросы без телесуфлёра или команды помощников. На трибуне будут разрешены только ручка, бумага и бутылка воды.
 
«Это будет самая серьёзная проверка его умственной работоспособности, которая демонстрирует стремительный спад», — заявила судебный психиатр Кэрол Либерман. По её словам, для того, чтобы избежать провала в ходе дебатов, Байдену потребуются препараты, повышающие работоспособность. Множество представителей Республиканской партии требуют проверить президента на подобные препараты перед дебатами, утверждая, что раньше он уже прибегал к их использованию.  
 
Учитывая, что на кону стоит повторное избрание, на этой неделе команда помощников Байдена бросила все силы, чтобы помочь президенту подготовиться. По данным The Washington Times, Байден и по меньшей мере 16 сотрудников администрации уехали из Вашингтона в Кэмп-Дэвид, где оборудовали сцену для дебатов со всем необходимым оборудованием.
 
Многие полагают, что поможет справиться с дебатами Байдену и площадка, на которой они пройдут. Модераторы телеканала CNN неоднократно демонстрировали предвзятость по отношению к Трампу. Правила позволяют им отключать микрофоны, что не позволит мистеру Трампу перебивать Байдена запоминающимися репликами. Также на площадке не будет зрителей, которые могли бы поддержать бывшего президента, который умеет завести толпу.
 
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Washington Times США Северная Америка
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