«Фигура, равная Петру Первому» — Paris Match выяснил, как россияне относятся к Путину
Что бы ни думали на Западе, большинство россиян всецело поддерживают своего президента, несмотря на украинский конфликт, пишет Paris Match. Наряду с внешним патриотизмом, политика Путина возродила в жителях гордость за свою страну: во время парада Победы 39-летняя Анна с чувством рассказала газете, что именно он «вывел Россию из того позорного периода» после развала СССР. «Всё, что он говорит, всё, что делает, — в наших интересах», — подчеркнула она. По её словам, «большая часть населения за него», и ещё больше — с начала украинского конфликта.
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