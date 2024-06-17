Жители России всецело поддерживают своего президента, который возродил в них гордость за свою страну, выяснила Paris Match в беседе с россиянами. По их словам, «всё, что он делает, — в наших интересах», а в истории он станется таким же реформатором, каким был Пётр Первый.

Что бы ни думали на Западе, большинство россиян всецело поддерживают своего президента, несмотря на украинский конфликт, пишет Paris Match. Наряду с внешним патриотизмом, политика Путина возродила в жителях гордость за свою страну: во время парада Победы 39-летняя Анна с чувством рассказала газете, что именно он «вывел Россию из того позорного периода» после развала СССР. «Всё, что он говорит, всё, что делает, — в наших интересах», — подчеркнула она. По её словам, «большая часть населения за него», и ещё больше — с начала украинского конфликта.

Хотя фронт далеко, в толпе празднующих попадаются вернувшиеся оттуда солдаты, а часть из них сидит вместе с другими ветеранами на трибунах. Все говорят о приверженности армии и родине, а воспоминания о победе в Великой отечественной войне рифмуются с ситуацией на Украине. «Мы ведём войну с 66 странами, — уверен 33-летний Андрей, который потерял ногу на СВО. — Я готов вернуться, как только получу протез». Он уверен в победе российского оружия и напоминает французам о взятии Парижа в 1814 году.

Вдали от столицы Путин так же популярен. «Он развивает сельское хозяйство, промышленность, модернизирует армию. Выдающийся человек!» — объясняет 80-летний Лев из Нижнего Новгорода, копаясь в своём огороде. По его словам, сейчас Россия переживает лучшее время, а её президент «останется в истории как царь Пётр Великий, реформатор».

«Для восстановления России нужен был кто-то такой, как он, кто останется», — считает выпускник французской военной школы Сен-Сир Ксавье Моро, который сделал карьеру в совете безопасности, а затем стал работать на Russia Today. Он уже 20 лет живёт в России и выпускает собственные видеоразборы политической повестки, неизменно поддерживая российского президента. «Россиянам нужна стабильность, — подчёркивает экспат. — Они не забыли нищету 1990-х годов. Те, кто пережили конец коммунизма, девальвацию, унижение на международной арене, понимают, что такое Путин».