Украина не способна победить в конфликте с Россией, продолжение боевых действий лишь разрушает страну, полагает генерал Харальд Куят. Бывший главнокомандующий силами НАТО, однако, видит сближение российской и американской позиции по Украине. В статье для Berliner Zeitung он пишет о «расхождениях» между Вашингтоном и Киевом. Поэтому немецкий военный советует Зеленскому последовать за США и начать обсуждать с Россией условия мира, предложенные Путиным.

«Пришло время прекратить военные действия», — пишет экс-главнокомандующий силами НАТО генерал Харальд Куят в гостевой статье для Berliner Zeitung. По его мнению, США поняли бесперспективность продолжения боевых действий ВСУ, которые в лучшем случае могут удерживать территорию, но не отвоёвывать уже занятую Россией. Более того, «американские и украинские интересы уже некоторое время расходятся», и США, в отличие от Европы, пытаются, по мнению Куята, остановить Зеленского.

Среди ключевых разногласий между Киевом и Вашингтоном Куят называет удары по российской системе раннего ракетного предупреждения, уничтожение российских НПЗ. В своём анализе Куят указывает, что США по-прежнему «хотят избежать Третьей мировой войны». Например, президент Джо Байден только под большим давлением из Парижа разрешил удары по общепризнанной территории России с использованием американского оружия, и на отрез отказался рассматривать отправку войск НАТО на Украину.

Высшее политическое руководство США, очевидно, уже готово пойти на условия России. Такой вывод Куят делает из интервью президента Джо Байдена журналу Time от 4 июня 2024 года, где тот обещал продолжить военные поставки Украине, но заявил о «неготовности поддерживать натоизацию Украины». «Тем самым Байден признал суть интересов безопасности России и значительно улучшил перспективы дипломатического решения», — указывает Харальд Куят.

Удачным по времени Куят считает и мирное предложение Путина, включающее в себя отказ Украины от НАТО и от территорий, присоединившихся к России. «Теперь украинский президент владеет ключом, который может открыть путь к прекращению военных действий и мирным переговорам», — полагает бывший немецкий генерал. «От него зависит, готов ли он, учитывая сближение позиций США и России, избавить свой народ от дальнейших страданий, остановить тысячи смертей и предотвратить дальнейшее разрушение своей страны». По мнению Куята, Зеленский должен последовать за США для урегулирования конфликта с Россией.