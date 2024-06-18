Экс-советница Трампа: противники США стремятся использовать слабость Байдена в своих интересах

США при Джо Байдене выглядят слабыми из-за слабости самого президента, заявила в интервью Fox Business экс-советница Дональда Трампа Кейти Макфарланд. По словам Макфарланд, противники США видят это и стремятся использовать слабость Байдена в своих интересах.

ВЕДУЩАЯ: Мы уже некоторое время наблюдаем за президентом Байденом на мировой арене, и это начинает пугать. Это становится угрозой национальной безопасности?

КЕЙТИ МАКФАРЛАНД, экс-советница Дональда Трампа: Безусловно. Безопасность основана на двух вещах: военных возможностях — наступательных и оборонительных, — и на восприятии страны. Вспомните Рейгана. При наращивании обороноспособности Рейганом Америка выглядела сильной. Вспомните Дональда Трампа. Он приводил в замешательство европейских лидеров — сильный, энергичный, решительный.

А теперь мы видим Джо Байдена, который шаркает при ходьбе и не понимает, где находится. Мы боимся, что откроет рот и скажет что-то, или что он не откроет рот и просто застынет. Так что все опасаются, что противники смотрят на это и говорят, что это картина человека в упадке и страны в упадке. И наши противники видят в этом шанс использовать это в своих интересах.

А наши союзники говорят, что, возможно, пришло время заключить сделку с другими странами, потому что обеспокоены тем, как Америка выглядит при Джо Байдене.

Дата выхода в эфир 17 июня 2024 года.