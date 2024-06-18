NewsNation: в борьбе с западными санкциями Путин рассчитывает на поддержку Пхеньяна
Сегодня президент России Владимир Путин отправляется с визитом в Северную Корею — впервые за почти четверть века. Встреча Путина с северокорейским лидером Ким Чен Ыном проходит в условиях всё большей изоляции Москвы от Запада из-за войны на Украине.
В последние годы Путин выстраивает более тесные связям с Ираном, Китаем и Северной Кореей. Только сегодня утром он пообещал, что Россия и Северная Корея будут вместе бороться с западными санкциями.
Визит Путина состоится в тот момент, когда напряженность на Корейском полуострове достигла наивысшей точки за последние годы. Подробности у корреспондента NewsNation Эмили Финн. Эмили, за этим событием ведь пристально следят наши лидеры в Соединённых Штатах.
ЭМИЛИ ФИНН, корреспондент NewsNation: Ещё как следят, Ник! Сегодня всё внимание, особенно на мировой арене, будет приковано к Северной Корее.
Российский президент поблагодарил Северную Корею за поддержку военных действий России на Украине в статье, опубликованной сегодня в государственных СМИ Северной Кореи. Статья опубликована всего за несколько часов до того, как Путин должен отправиться в Пхеньян. В ней он также подчеркнул связи России с КНДР, пообещав развивать более тесное экономическое сотрудничество и бороться с тем, что сам российский лидер назвал «односторонними и нелегитимными» санкциями против двух стран.
Дата выхода в эфир 18 июня 2024 года.
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