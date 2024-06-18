NewsNation: в борьбе с западными санкциями Путин рассчитывает на поддержку Пхеньяна

Свой визит в КНДР Владимир Путин сопроводил статьёй в северокорейских СМИ, где подчеркнул тесное сотрудничество двух стран и объявил о совместной борьбе с «односторонними и нелегитимными» санкциями Запада. Как отмечает NewsNations, сегодня за этой борьбой и растущей дружбой Москвы и Пхеньяна с опаской наблюдает весь западный мир.

Сегодня президент России Владимир Путин отправляется с визитом в Северную Корею — впервые за почти четверть века. Встреча Путина с северокорейским лидером Ким Чен Ыном проходит в условиях всё большей изоляции Москвы от Запада из-за войны на Украине.

В последние годы Путин выстраивает более тесные связям с Ираном, Китаем и Северной Кореей. Только сегодня утром он пообещал, что Россия и Северная Корея будут вместе бороться с западными санкциями.

Визит Путина состоится в тот момент, когда напряженность на Корейском полуострове достигла наивысшей точки за последние годы. Подробности у корреспондента NewsNation Эмили Финн. Эмили, за этим событием ведь пристально следят наши лидеры в Соединённых Штатах.

ЭМИЛИ ФИНН, корреспондент NewsNation: Ещё как следят, Ник! Сегодня всё внимание, особенно на мировой арене, будет приковано к Северной Корее.

Российский президент поблагодарил Северную Корею за поддержку военных действий России на Украине в статье, опубликованной сегодня в государственных СМИ Северной Кореи. Статья опубликована всего за несколько часов до того, как Путин должен отправиться в Пхеньян. В ней он также подчеркнул связи России с КНДР, пообещав развивать более тесное экономическое сотрудничество и бороться с тем, что сам российский лидер назвал «односторонними и нелегитимными» санкциями против двух стран.

Дата выхода в эфир 18 июня 2024 года.