NBC: администрация Байдена признаёт обеспокоенность союзом России и КНДР

Американские чиновники выражают «растущее беспокойство» сотрудничеством России и Северной Кореи, сообщает NBC News. Вашингтон опасается, что в преддверии американских выборов КНДР захочет предпринять провокационные военные действия или тем или иным образом вмешаться в голосование, а Россия будет ей в этом способствовать.

Высокопоставленные американские чиновники Пентагона сообщили NBC News, что администрация Байдена всё больше обеспокоена союзом России и Северной Кореи: США готовятся к потенциальной активизации военных действий со стороны этих стран в преддверии ноябрьских выборов.

Корреспондент NBC News в Пентагоне Кортни Кьюби на связи из нашего офиса в Вашингтоне. Кортни, расскажите нам о том, что ваши источники говорят вам о возможности этой угрозы?

КОРТНИ КЬЮБИ, корреспондент NBC News: Эллисон, официальные лица готовятся к тому, что Северная Корея может предпринять более провокационные военные действия, чем те, которые США и весь мир наблюдали за последнее десятилетие. Это может быть всё: от новых ракетных испытаний с демонстрацией новых передовых технологий до очередного ядерного испытания — уже седьмого по счёту при нынешнем режиме, — или же возможность агрессивных действий против Южной Кореи.

Они готовятся к таким событиям отчасти потому, что это год выборов. Исторически сложилось так, что в годы выборов Северная Корея ведёт более провокационную деятельность.

Но, более того, они обращают внимание на то, что у КНДР сейчас всё больше укрепляются отношения с Россией, а это может сделать их ещё более бесстрашными. Рассматривается вероятность того, что эта активность может усилиться и даже достигнуть кульминации прямо перед выборами в ноябре.

Расскажите нам немного больше об этих сроках. Потому что, хотя я и слышала, как вы сказали про прецедент, когда они активизировались перед выборами в США, я думаю, что многие из нас задаются вопросом: а почему? Какое им дело? Они пытаются помочь тому или иному кандидату? Знаем ли мы, почему они так поступают и почему эти выборы могут иметь для них большее значение?

КОРТНИ КЬЮБИ: Исторически это происходит по нескольким причинам. Во-первых, чтобы посеять хаос. Во-вторых, они просто хотят внимания. В год выборов провокационное поведение может привлечь немного больше внимания из-за возможности возникновения какого-либо потенциального конфликта.

Но в данном случае, в этом году, чиновники, с которыми мы говорили, сказали, что они рассматривают возможность того, что именно Россия, вероятно, на самом деле подталкивает Северную Корею к более провокационным действиям. В рамках укрепления отношений Россия получает от КНДР миллионы артиллерийских снарядов и боеприпасов, которые уже оказывают влияние на ситуацию на Украине. В ответ Россия поставляет Северной Корее такие товары, как топливо и продовольствие. Кроме того, они предоставляют ей некоторое военное оборудование и, вероятно, некоторые военные технологии, такие как более продвинутые ракетные технологии или даже технологии в сфере ядерных подводных лодок.

Официальные лица здесь обеспокоены тем, что эти технологии могут обеспечить им такое преимущество, которое сделает Северную Корею ещё более потенциально агрессивной или опасной в ближайшие недели и месяцы.

Что Пентагон или другие официальные лица США планируют предпринять в ответ на это? Есть ли какие-либо признаки того, что они могут предпринять какие-то превентивные меры в связи с этим?

КОРТНИ КЬЮБИ: На данный момент — нет. Но есть две вещи, на которые они действительно возлагают надежды. Они укрепляют альянсы — в последние месяцы мы наблюдали много подобного, в частности, с Японией, Южной Кореей, с союзниками в регионе. Кроме того, администрация Байдена предпринимает информационно-пропагандистские шаги в отношении Северной Кореи — пытается наладить дипломатию. Опять же, исторически сложилось так, что, когда между США и КНДР есть диалог, Северная Корея предпринимает меньше провокационных действий. Есть надежда, что, возможно, произойдут какие-то подвижки на дипломатическом фронте, — но сегодня реальность такова, что ничего подобного не наблюдается.

Кортни Кьюби, спасибо.

Дата выхода в эфир 25 мая 2024 года.