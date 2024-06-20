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Соглашения и углубление стратегического партнёрства — Reuters об итогах визита Путина во Вьетнам

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Президент России Владимир Путин в ходе государственного визита во Вьетнам назвал укрепление всеобъемлющего стратегического партнёрства со стороной одним из российских приоритетов, передаёт Reuters. Российский лидер также указал на заинтересованность в создании «надёжной архитектуры безопасности» в АТР. По итогам визита стороны подписали не менее 11 документов о сотрудничестве.
Соглашения и углубление стратегического партнёрства — Reuters об итогах визита Путина во Вьетнам
АР
На переговорах со своим вьетнамским коллегой То Ламом президент России Владимир Путин заявил, что укрепление всеобъемлющего стратегического партнёрства с Вьетнамом входит в число российских приоритетов, сообщает Reuters.
 
На следующий день после подписания соглашения о взаимной обороне с КНДР Путин заявил, что Москва и Ханой хотят создать «надёжную архитектуру безопасности» в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Российский лидер также уточнил, что страна заинтересована в расширении инвестиций в энергетику Вьетнама.
 
По итогам визита было подписано не менее 11 соглашений и меморандумов о взаимопонимании, в том числе сделки по нефти и газу, ядерной науке и образованию.
 
Несмотря на то, что «всеобъемлющее стратегическое партнёрство», о котором говорил Путин, является тем же соглашением, которое у Вьетнама есть с Соединёнными Штатами и Китаем, визит президента России вызвал критику со стороны западных партнёров Ханоя. На Западе заявили, что Путину не следует давать возможность выступить в защиту российской спецоперации на Украине.
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Reuters США Северная Америка
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