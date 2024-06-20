Соглашения и углубление стратегического партнёрства — Reuters об итогах визита Путина во Вьетнам

Президент России Владимир Путин в ходе государственного визита во Вьетнам назвал укрепление всеобъемлющего стратегического партнёрства со стороной одним из российских приоритетов, передаёт Reuters. Российский лидер также указал на заинтересованность в создании «надёжной архитектуры безопасности» в АТР. По итогам визита стороны подписали не менее 11 документов о сотрудничестве.

На переговорах со своим вьетнамским коллегой То Ламом президент России Владимир Путин заявил, что укрепление всеобъемлющего стратегического партнёрства с Вьетнамом входит в число российских приоритетов, сообщает Reuters.

На следующий день после подписания соглашения о взаимной обороне с КНДР Путин заявил, что Москва и Ханой хотят создать «надёжную архитектуру безопасности» в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Российский лидер также уточнил, что страна заинтересована в расширении инвестиций в энергетику Вьетнама.

По итогам визита было подписано не менее 11 соглашений и меморандумов о взаимопонимании, в том числе сделки по нефти и газу, ядерной науке и образованию.

Несмотря на то, что «всеобъемлющее стратегическое партнёрство», о котором говорил Путин, является тем же соглашением, которое у Вьетнама есть с Соединёнными Штатами и Китаем, визит президента России вызвал критику со стороны западных партнёров Ханоя. На Западе заявили, что Путину не следует давать возможность выступить в защиту российской спецоперации на Украине.