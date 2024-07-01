Arirang: осуждение учений Южной Кореи с союзниками КНДР «подкрепила» пусками ракет

Северная Корея запустила две баллистические ракеты у своего восточного побережья, сообщает Arirang News. Военные эксперты считают, что это ответ Пхеньяна на военные учения между Сеулом, Вашингтоном и Токио, которые состоялись на прошлой неделе.

ВЕДУЩАЯ: Добрый вечер. Спасибо, что присоединились к нам. Я Юн Джон Мин. Сегодня утром Северная Корея запустила ещё больше ракет всего через день после того, как режим осудил первые многонациональные военные учения Южной Кореи с участием США и Японии.

Но одна из двух запущенных сегодня ракет, по-видимому, оказалась неудачной. Об этом сообщает наш корреспондент по вопросам обороны Чой Мин Юнг.

ЧОЙ МИН ЮНГ, корреспондент: Рано утром в понедельник Северная Корея запустила две баллистические ракеты в направлении вод у своего восточного побережья. Объединённый комитет начальников штабов Южной Кореи сообщил, что оба снаряда были выпущены из района Джангион провинции Хванхенамдо. Одни — около 5:05 утра, а следующий — десятью минутами позже.





Первая ракета, предположительно баллистическая ракета малой дальности, пролетела около 600 км, прежде чем упасть в море. За ней последовала вторая ракета, которая пролетела всего около 120 км.





Военные заявили, что запуск, по-видимому, был неудачным, и что обломки могли упасть недалеко от Пхеньяна.

Полковник ЛИ СУН ЮН, директор по связям с общественностью Объединённого комитета начальников штабов: Существует вероятность того, что полёт второй ракеты, запущенной Северной Кореей, мог стать аварийным на ранних этапах. Если ракета взорвалась в воздухе, её обломки могли упасть на территории Северной Кореи.





ЧОЙ МИН ЮНГ, корреспондент: В объединённом комитете предполагают, что обе ракеты могли быть баллистическими ракетами малой дальности «Хвасон-11», которые также были испытательно запущены из района Чанген в прошлом году.





Но это не исключает полностью возможности испытательного запуска ракет нового типа. Военные и эксперты говорят, что недавние пуски были осуществлены в ответ на недавние учения «Край свободы» между Сеулом, Вашингтоном и Токио.

БРЮС БЕННЕТ, младший научный сотрудник по вопросам обороны, RAND Corporation*: Северная Корея явно пыталась воспрепятствовать проведению учений «Край свободы». Они не хотят, чтобы их народ думал, что у Кима нет возможности что-либо предпринять в ответ на учения.

ЧОЙ МИН ЮНГ, корреспондент: Режим недавно пообещал принять решительные контрмеры в ответ на трёхсторонние многонациональные военные учения, которые состоялись на прошлой неделе. Добавлено, что такие учения показывают, что отношения между тремя странами превратились в азиатскую версию НАТО.





Но министерство обороны Южной Кореи отвергло критику Пхеньяна, заявив, что учения были проведены с целью сдерживания ядерной и ракетной программ Северной Кореи и реагирования на них. Запуски ракет в понедельник также произошли менее чем через неделю после того, как Север заявил об успешном испытании ракеты с разделяющимися боеголовками, которое, по оценке Юга и США, было неудачным.

Чой Мин Юнг, Arirang News.

Дата выхода в эфир 01 июля 2024 года.

* «РЭНД корпорейшн» (RAND Corporation) — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 21.11.2023.

